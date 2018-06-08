Свежий выпуск "РГ-Недели" будет регулярно получать детский отдел Центральной районной библиотеки имени В. М. Баянова в городе Топки. Подписку в Международный день защиты детей в центральном отделении почтовой связи Кемерова оформил генеральный директор ООО "Кузбассмедресурс" Игорь Мостовщиков.

- Мне "Российская газета" интересна, прежде всего, как публикатор законодательных, нормативно-правовых актов и комментариев к ним, как СМИ, которое оперативно разъясняет эти документы доступным языком, - отметил Игорь Олегович. - А еще именно из "РГ" я получаю свежую информацию о том, что происходит в сфере законодательства и бизнеса. Как правило, пользуюсь интернет-версией на мобильных устройствах. Но убежден, что у читателей периодики должен быть выбор, включая возможность просматривать бумажные варианты газет и журналов. В том числе, когда речь идет о труднодоступных территориях, где нет Интернета и мобильной связи.

В прошлом году, участвуя в благотворительной акции Почты России "Дерево добра", Игорь Мостовщиков подписал на "РГ" центральную библиотеку города Юрги и клуб таежного поселка Эльбеза в Таштагольском районе. В этот поселок летом 2017-го экспедиция "Российской газеты" доставила вертолетом народную библиотеку и гуманитарный груз от службы социальной защиты населения области, а затем и аптечку, собранную в том числе благодаря "Кузбассмедресурсу". А в июле текущего года набор медикаментов, безвозмездно предоставленных компанией, поедет с очередной экспедицией "РГ" в другой поселок в Горной Шории - Усть-Анзас.

- Отдаленные деревни отрезаны от большой земли, но там тоже живут люди, которые нуждаются в помощи, - подчеркнул Игорь Мостовщиков. - К слову, центральная районная больница в Таштаголе неплохо укомплектована кадрами, а ведь есть территории, где только фельдшеры на приеме сидят. Помощь, конечно, там оказывают, но на серьезные обследования пациентам приходится ехать в крупные города. И мы, работая с лечебно-профилактическими учреждениями региона, по мере возможности предоставляем им медтехнику, реагенты и расходные материалы медицинского назначения с отсрочкой оплаты.