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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

С верою в победу

В православном клубе готовят борцов-чемпионов
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7586 (123)
В Омском Успенском соборе прошла необычная церемония - местный клуб по греко-римской борьбе назвали в честь святого Георгия Победоносца. Теперь юные спортсмены будут оттачивать свое мастерство на ковре, имея небесного покровителя.
Александр Крикуха выиграл серебро на чемпионате России и теперь поедет на первенство Европы по борьбе. Фото: Федерация борьбы Омской области Александр Крикуха выиграл серебро на чемпионате России и теперь поедет на первенство Европы по борьбе. Фото: Федерация борьбы Омской области
Александр Крикуха выиграл серебро на чемпионате России и теперь поедет на первенство Европы по борьбе. Фото: Федерация борьбы Омской области
Фото: Елена Дорофеева/РГ
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Митрополит Омский и Таврический Владимир благословил спортсменов, совершив молебен на благое дело. И даже освятил новую форму команды Свято-Георгиевского борцовского клуба.

- Мы совсем не ожидали, что ради нас устроят такое торжество. Теперь будем тренироваться с удвоенной силой, - признаются юные спортсмены.

- Основная задача клуба - создать условия, чтобы наши ребята добивались высоких результатов, - поясняет автор проекта, президент федерации спортивной борьбы Омской области Юрий Крикуха. - У нас есть методика, позволяющая готовить настоящих чемпионов. Все лучшее мы взяли из советской системы подготовки и совместили с современными наработками. Мы считаем, что ребята должны быть сильны не только физически, но и духовно. И этому тоже будем уделять особое внимание.

Поверил в чудо

В свое время Юрию - сыну и тезке прославленного борца, заслуженного тренера России Юрия Крикухи - преодолеть духовный кризис помогла его бабушка.

- Если в юном возрасте у меня были победы на ковре, то при переходе во взрослую категорию произошел сбой. Сколько я не тренировался, оставался в стороне от пьедестала. У меня опускались руки, я не знал, что делать. Глядя на мои переживания, бабушка посоветовала причаститься в церкви, рассказала, как подготовиться к таинству. Я так и сделал. И неожиданно для себя занял второе место на чемпионате России. Попал в сборную, где к олимпиаде в Атланте готовился, например, Александр Карелин. Это был настоящий прорыв, и я поверил в чудо, - вспоминает Юрий. - После этого я уже старался причащаться перед каждым крупным турниром. Правда, более осознанно к вере стал относиться уже в зрелом возрасте, после тридцати лет.

По словам Юрия, спорт и вера - очень близки по духу, ведь жизнь полна испытаний, которые нужно преодолеть, чтобы стать победителем. Несмотря на усталость и изнурительные тренировки, важно стремиться покорить высоту. И стать примером для тех, кто идет следом.

Воспоминание о будущем

В советские времена омская борцовская школа гремела на всю страну. Так, на Олимпиаду-88 в Сеуле в сборной СССР из десяти борцов-классиков было два омича. Индивидуальные программы для спортсменов готовили кафедры Института физкультуры по реабилитации, биомеханике, гигиене. Работала школа высшего спортивного мастерства. Поэтому были и результаты.
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Но потом, в силу разных причин, эта система развалилась. Теперь омичи, в рамках Свято-Георгиевского борцовского клуба, хотят воссоздать модель подготовки спортсменов высокого уровня. А также использовать то, что в советское время не приветствовалось, - православное духовное воспитание.

Проект начал обретать конкретные очертания менее года назад. Летом ребята отправились в спортивный лагерь. Здесь им организовали экскурсию в Большекулаченский монастырь. Настоятель - отец Зосима - радушно принял спортсменов, а после службы во время трапезы рассказал уйму интересных историй. До того, как принять сан, он окончил два вуза, прошел настоящую школу жизни, серьезно занимался плаванием. Ребята захотели приехать в монастырь снова. А в конце смены оказалось, что утренние и вечерние молитвы стали в команде обычным делом.
Тогда и возникла идея создать первый в регионе православный спортивный клуб.

Закалить характер

Здесь занимаются ребята в возрасте двенадцати-четырнадцати лет. Юрий Крикуха считает, что именно в этот период подростки проявляют интерес ко всему новому, у них формируется характер.

Любопытно, что история с причастием в какой-то мере повторилась и с его сыном Александром. После совершения таинства юный борец, как и его отец, завоевал серебро на первенстве России и теперь поедет на сборы для подготовки к чемпионату Европы среди школьников, который пройдет в Венгрии.

Фото: БЕЛТА/ belta.by
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Количество юных спортсменов в Свято-Георгиевском борцовском клубе постепенно растет, как и количество побед на турнирах различного уровня.

- Для участия в проекте мы пригласили опытных тренеров международного уровня, горящих желанием возродить былую славу отечественной греко-римской борьбы, - поясняет Юрий Крикуха. - Даже духовник команды - иерей Александр Михель - бывший спортсмен. Он занимался лыжами, работал массажистом в хоккейном клуб "Авангард" и даже в олимпийской сборной России, владеет передовыми методиками восстановления спортсменов после травм и нагрузок. Наша задача - выстроить четкий алгоритм подготовки лидеров в спорте и обычной жизни. И да поможет нам Бог.

Между тем

За духовной поддержкой к православию обращались многие известные спортсмены. В их числе, например, Николай Валуев и Федор Емельяненко. Воспитанник омского бокса двукратный чемпион Олимпийских игр Алексей Тищенко уверен, что для победы нужна не только физическая подготовка, но и вера.

- Серьезных успехов я начал добиваться только после того, как тренер привел меня в церковь, - вспоминает Алексей Тищенко. - До этого всегда был на вторых ролях, а после таинства крещения все круто поменялось. Я выиграл первенство мира, Олимпиаду, стал мастером спорта международного класса. Без божьей помощи я вряд ли добился бы таких результатов.

Справка "РГ"

Георгий Победоносец - один из наиболее почитаемых христианских святых, считается покровителем русского воинства. Орден Святого Георгия был высшей военной наградой Российской империи, а георгиевская лента - символом солдатского подвига.

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