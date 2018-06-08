Более двух десятков вопросов рассмотрят сегодня депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в ходе 31-й сессии. Некоторые из них, значимые для экономики региона, предварительно обсудили на заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности областного парламента.

На заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности областного парламента обсудили вопрос о предоставлении льгот для резидентов ТОСЭР. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Как отметил руководитель комитета Александр Морозов, текущая ситуация потребовала принять изменения в областной закон "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области". В марте, в рамках федеральной приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов", рабочий поселок Линево в Искитимском районе получил статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Такие же перспективы есть и у поселка Горный в Тогучинском районе.

- Корректировки в закон предусматривают возможность получения федеральных и региональных налоговых льгот резидентами ТОСЭР, в том числе по налогу на прибыль, платежам во внебюджетные фонды. Серьезное послабление они получат по страховым взносам, налогам на имущество и землю. То есть для инвесторов здесь создаются максимально благоприятные условия. Теоретически они смогут получать льготы в течение десяти лет, - отметил Александр Морозов. - Для изучения данного вопроса была создана рабочая группа. Члены комитета ознакомились с результатами ее работы и в целом одобрили внесенный правительством области законопроект. Но у нас еще остались вопросы, и они касаются сферы деятельности будущих резидентов и порядка рассмотрения инвестпроектов.

Заместитель председателя комитета Валентин Сичкарев назвал безусловным благом для Новосибирской области решение федерального центра присвоить рабочему поселку Линево статуса ТОСЭР. Планируется, что в перспективе это позволит создать более тысячи новых рабочих мест.

- Перечень компаний, которые подпадут под действие нового закона, будет утверждаться на инвестиционном совете, в который входят члены правительства области и депутаты Законодательного собрания.

Каждое предприятие, которое хочет работать на льготных условиях, должно представить свой бизнес-план и все необходимые расчеты. Область заинтересована в том, чтобы в ТОСЭР пришло как можно больше резидентов, чтобы они реализовали эффективные проекты с высокой добавленной стоимостью, высокооплачиваемыми рабочими местами. После выхода предприятий на полную мощность бюджет региона получит существенную добавку, - подчеркнул Валентин Сичкарев.

Депутат Ирина Диденко особо отметила, что стать резидентом территории опережающего социально-экономического развития и рассчитывать на льготы могут только вновь создаваемые организации. Это не может быть филиал или фирма, сменившая место регистрации. Таким образом, считает депутат, правительство страны стимулирует появление новых предприятий.

- Мы не можем допустить, чтобы в ТОСЭР мигрировали уже известные компании под другими названиями, а Линево превратилось в некий оффшор. Федеральное правительство дает нам инструменты, позволяющие создать ТОСЭР и другие подобные точки экономического роста. Речь идет об открытии новых производственных мощностей на этих площадках, о возможности привлечения для этого инвестиций. На заседании комитета неоднократно говорилось о том, что льгота будет предоставлена только вновь созданным предприятиям, - подчеркнула Ирина Диденко. - Сегодня есть понимание того, что резидентами могут быть, например, компании перерабатывающей и пищевой отраслей. Совершенно правильно на этом заострил внимание руководитель комитета Александр Морозов. Напомню, что особое внимание на эти сферы обращено и в недавних указах президента РФ. Думаю, данный вопрос будет инициирован минэкономразвития региона. Ведь нашей главной задачей является диверсификация экономики территорий.

По словам врио министра экономического развития региона Ольги Молчановой, согласно законопроекту, для резидентов ТОСЭР предусмотрена нулевая ставка по налогу на прибыль в течение первых пяти лет и десять процентов - в течение последующих пяти. Отчисления во внебюджетные фонды в размере 7,6 процента будут выплачиваться за счет средств федерального бюджета. Помимо этого, федеральный центр поможет с созданием инженерной инфраструктуры в ТОСЭР, выделив для этого около 600 миллионов рублей. Еще около 85 миллионов рублей будет направлено из областного бюджета. В поселке Линево планируется реализовать девять инвестиционных проектов на общую сумму два миллиарда рублей. На новых производствах должно быть создано от шестисот до тысячи рабочих мест. По предварительным подсчетам, выручка резидентов до 2027 года составит 28,8 миллиарда рублей.

Якорным резидентом линевской ТОСЭР, как ожидается, станет компания "Обувь России". Кроме того, здесь запланировано создание производственно-логистического комплекса и завода по выпуску термоактивированного гидроксида алюминия. В числе потенциальных инвесторов, рассматривающих возможность открыть свои производства в ТОСЭР, - крупное деревообрабатывающее предприятие, компании строительной сферы и другие.

Депутатам Законодательного собрания области на 31-й сессии парламента предстоит принять "налоговый" законопроект в первом чтении.

Деньги любят счет

Финансовые итоги первого квартала на заседании комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности представил врио министра финансов и налоговой политики НСО Виталий Голубенко. Он отметил, что доходная часть региональной казны пополнилась 29,7 миллиардами рублей, а это на 5,4 процента больше аналогичного показателя прошлого года. Рост произошел в таких сферах как обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых, связь. А в торговле, финансовой сфере и на транспорте налоговые платежи, наоборот, снизились.

Бюджетные расходы составили 29,3 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, они увеличились на 11,4 процента. По словам главы регионального минфина, уже в первом квартале выделены средства на подготовку объектов ЖКХ к работе в зимний период. Обычно это финансирование поступало во втором полугодии.

Приоритетные расходы бюджета увеличились на 4,7 миллиарда рублей - прежде всего, за счет роста заработной платы бюджетников, а также мер по повышению минимальной зарплаты до прожиточного минимума.

Члены профильного комитета заксобрания подняли вопрос о снижении акцизных сборов на нефтепродукты. По словам Виталия Голубенко, администрирование в данной сфере непрозрачно - собранные акцизы сначала собираются в федеральном казначействе, а потом распределяются между регионами.

По оценке зампредседателя комитета Валентина Сичкарева, бюджет исполняется в сложных экономических условиях. Тем не менее удалось профинансировать все социальные обязательства и довести средства до районов области.

- Возможно, к концу года появятся дополнительные средства, которые будут направлены в районы на исполнение наказов избирателей, реализацию других потребностей территорий, - отметил Валентин Сичкарев.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Прямая речь

Александр Морозов, председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области:

- Абсолютно верным считаю решение областных депутатов и специалистов регионального минфина удвоить сумму, предназначенную для питания школьников из малообеспеченных многодетных семей. В 2018 году на эти цели предусмотрено 650 миллионов рублей. Ничего, кроме благодарности.

Между тем

В Новосибирской области начинается избирательная кампания. Важнейшим вопросом в работе 31-й сессии регионального парламента станет назначение досрочных выборов губернатора Новосибирской области. Напомним, что 6 октября 2017 года президент РФ своим указом отправил в досрочную отставку с поста главы региона по собственному желанию Владимира Городецкого и назначил мэра Вологды Андрея Травникова врио губернатора Новосибирской области.