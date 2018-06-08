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08.06.2018 09:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Томские разработчики составят карту заболеваний России

Текст: Никита Зайков (Томск)

Интерактивную карту хронических заболеваний намерены создать разработчики специального веб-приложения из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР).

Как рассказали "РГ" в пресс-службе вуза, его специалисты работают над проектом совместно с экспертами Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) в рамках Сетевого медицинского IT-парка.

Фото: depositphotos.com
Томские ученые создадут приложение для "чтения" медицинских анализов

В основе программного обеспечения - опросник, разработанный медиками и переведенный разработчиками приложения в цифровое пространство. Пройти такой тест сможет любой желающий, при этом данные не будут персонифицированы. Главная задача приложения - помочь исследователям выявить причины распространенности тех или иных болезней на территории различных регионов страны. Кроме того, такая карта болезней послужит ориентиром для планирования организационных мероприятий по борьбе с распространением недугов.

- Идея создать такой инструмент возникла в результате совместной работы с медиками, которые в настоящее время проводят эпидемиологические исследования, анализируя данные в режиме офлайн. Чтобы обеспечить исследование в динамике, требуется новый раунд интервьюирования, формирования выборки и так далее. Разработанный продукт позволит ускорить процесс сбора информации и упростит работу врачей, - говорит один из разработчиков Вячеслав Гусев.

Авторы веб-приложения считают, что их детище может принести пользу и фармацевтическим компаниям, которые смогут ориентироваться по нему с поставками медикаментов. А кроме того, программа может заинтересовать и жителей России, которые при помощи интерактивной карты смогут определить те или иные типы заболеваний, которым наиболее подвержены определенные регионы.

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