В частной клинике Владикавказа умерла трехлетняя пациентка

Иристонский межрайонный следственный отдел Владикавказа СУ СК России по Северной Осетии начал доследственную проверку после смерти трехлетней девочки в частной клинике республиканской столицы.

По данным следствия, девочка, страдавшая рядом врожденных заболеваний, седьмого июня проходила процедуру "озонотерапия" в клинике. Прямо во время проведения процедуры ребенок потерял сознание, а его дыхание замедлилось. Неотложные меороприятия, которые провели сотрудники медучреждения, результатов не дали, и девочка умерла до приезда "скорой помощи".

Как уточнили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ведомства, процедуру девочке проводила главный врач клиники.

- Сейчас следователями назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти ребенка, - рассказали в СУ СК РФ по региону. - Кроме того, будет проверена правильность выбранного лечения и своевременность оказания девочке медицинской помощи. Следователи также проверяют разрешительные документы у самой клиники на право оказывать подобные услуги и квалификацию врачей.