В Дагестане открывается туристический сезон. Сотни отдыхающих ежедневно выезжают в горные и приморские районы республики, чтобы полюбоваться местными достопримечательностями. Но практически все автобусы, которые перевозят туристов, не соответствуют предъявляемым требованиям. В министерстве по туризму и народным художественным промыслам республики в преддверии турсезона решили выяснить, насколько безопасны туристические перевозки.

- Это проблема не только ГИБДД, но и руководителей туркомпаний, организаторов туристических и экскурсионных программ. Проведенный министерством мониторинг показал, что чаще всего туристов возмущает состояние автотранспорта и дорог. Путь к наиболее популярным достопримечательностям - бархану Сарыкум, Сулакскому каньону, поселку Кубачи, крепости Кала-Корейш, Салтинскому водопаду довольно тернист, - говорит начальник управления развития туристско-рекреационного комплекса минтуризма РД Муслимат Халимбекова.

Спрос на турпоездки по Дагестану вырос, а автоперевозчики не успевают шагать в ногу со временем. Если раньше туристы путешествовали небольшими компаниями и достаточно было микроавтобуса, то теперь набираются группы до 40 человек и нужны большие комфортабельные машины. А таких в республике практически нет. Старожилы с ностальгией вспоминают советские времена, когда работала автобаза "Турист" с парком из 150 автобусов, которые обновлялись через каждые три года эксплуатации. Много нареканий и у ГИБДД.

- Мы проводили рейд в популярном среди туристов поселке Дубки. 11 автобусов, которые перевозят туристов, не прошли техосмотр, машины не оборудованы тахографами. Туркомпания за два дня до выезда должна направлять в ГИБДД запрос, что на экскурсию выезжает группа, тем более, если идет речь о детской экскурсии, в этом случае уведомление ГИБДД обязательно. Но никто этого не делает, - рассказал начальник отдела надзора ГИБДД МВД по РД Руслан Гаджибагомедов.

По словам замначальника Ространснадзора по СКФО Амирсултана Альдерова, проверка показала, что 90 процентов водителей не имеют разрешительных документов на перевозку.

- Ространснадзор в течение пяти дней выдаст все необходимые документы, за исключением лицензии, на подготовку которой уходит 30 дней. Однако обращаются единицы. В 2017 году к нам поступило лишь три уведомления о перевозке детей. А ведь штрафы за нарушение большие, от трех тысяч для физического лица и до двухсот тысяч рублей для юридического, - отметил Альдеров.

Вняли ли водители призыву навести в своей сфере порядок, станет известно после следующей проверки, которую обещают провести очень скоро. В некоторых турфирмах уже задумались: а не легче ли арендовать транспорт с водителями из других регионов страны?

Между тем

Дагестан находится в числе лидеров страны по количеству дорожно-транспортных происшествий. Только на майские праздники в результате 47 ДТП погибли 18 человек, в том числе трое детей.