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08.06.2018 18:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Пятигорске назван срок рекультивации свалки после жалобы президенту

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

Свалка в Пятигорске, на которую пожаловались во время "Прямой линии" с президентом, в действительности закрыта. Сейчас решается вопрос о ее рекультвации.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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- Полигон ТБО на улице Маршала Жукова был запущен еще в конце 50-х, за годы эксплуатации здесь скопились сотни тонн отходов, не раз возникали очаги самовозгорания мусора, большей частью состоящего из органики. Полигон закрыт, произведена отсыпка территории, отходы - коммунальные, бытовые, строительные - сюда не свозят, - заявил заместитель главы администрации города Дмитрий Ворошилов.

Ранее в четверг в ходе "Прямой линии" Владимиру Путину пожаловались, что на закрытый полигон все так же продолжают привозить мусор. Но городские чиновники это отрицают, и подчеркивают, что сейчас прорабатывается вопрос о ее рекультивации до 2030 года. Стоимость проекта составит 316 миллионов рублей.

В скором времени, чтобы не допустить проседание и оползни, территорию на свалке уплотнят. Это предотвратит природные и техногенные аварии.

- После основного объема рекультивации придет время заняться и эстетической стороной вопроса: на территории бывшей свалки будут высажены трава и кустарники, - заявляют в администрации.

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