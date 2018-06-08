В Пятигорске назван срок рекультивации свалки после жалобы президенту

Свалка в Пятигорске, на которую пожаловались во время "Прямой линии" с президентом, в действительности закрыта. Сейчас решается вопрос о ее рекультвации.

- Полигон ТБО на улице Маршала Жукова был запущен еще в конце 50-х, за годы эксплуатации здесь скопились сотни тонн отходов, не раз возникали очаги самовозгорания мусора, большей частью состоящего из органики. Полигон закрыт, произведена отсыпка территории, отходы - коммунальные, бытовые, строительные - сюда не свозят, - заявил заместитель главы администрации города Дмитрий Ворошилов.

Ранее в четверг в ходе "Прямой линии" Владимиру Путину пожаловались, что на закрытый полигон все так же продолжают привозить мусор. Но городские чиновники это отрицают, и подчеркивают, что сейчас прорабатывается вопрос о ее рекультивации до 2030 года. Стоимость проекта составит 316 миллионов рублей.

В скором времени, чтобы не допустить проседание и оползни, территорию на свалке уплотнят. Это предотвратит природные и техногенные аварии.

- После основного объема рекультивации придет время заняться и эстетической стороной вопроса: на территории бывшей свалки будут высажены трава и кустарники, - заявляют в администрации.