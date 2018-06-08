Рушащийся потолок, гнилой пол и сырые стены - в таких условиях целый год пришлось жить семье Лаврик из села Левокумка Минераловодского округа Ставрополья. Им, как и 16 другим семьям, так и не выдали государственные жилищные сертификаты. Об этом в четверг во время "Прямой линии" президенту России рассказала Евгения Лаврик.

Так выглядело село после наводнения в 2017 году. С тех пор подтопленцы пытаются добиться права на жилищные сертификаты. Фото: Роман Кияшко

- 22 мая 2017 года наши дома пострадали от сильнейшего наводнения, вода была на высоком уровне и стояла в течение пяти дней. Из-за сильной влажности проваливаются полы, а этой весной в доме завелись лягушки. С ними уже играет наша дочь Настя. Дырки вынуждены прикрывать досками. Новые трещины появляются почти ежедневно, - рассказала Евгения в разговоре с Владимиром Путиным.

Глава государства заверил ставропольчанку, что ее проблему решат в ближайшее время. "Я не знаю, в каком административном режиме формулируют местные власти ваши жилищные условия. Но если ваш дом признали аварийным в силу стихийного бедствия, все это должно решаться. Остальное - бюрократические проволочки", - добавил президент.

Однако оказалось, что решить проблему 17 семей на Ставрополье у краевых властей не получается. Они и рады помочь, но документы всякий раз федеральный центр возвращает обратно. Причина в том, что по этим адресам уже выдавались ГЖС в 2002 году. Тогда на край также обрушилось разрушительное наводнение.

- По ним выдавались государственные жилищные сертификаты. Однако в дальнейшем различными путями - через судебные решения или внесение изменений в муниципальные акты - они были возвращены в жилфонд, поменяли своих владельцев. И в 2017 году снова оказались в зоне подтопления, - пояснил "РГ" глава региона Владимир Владимиров.

Решить проблему 17 семей у краевых властей не получалось: федеральный центр всякий раз возвращает документы

Позиция Ставрополья была в том, что ранее выданные ГЖС не являются причиной для отказа в помощи людям. Но в ответ были другие аргументы.

Местные власти повторили процедуру с выдачей жилищных сертификатов. Соответствующий пакет документов уже в день "Прямой линии" отправили в Москву.

Евгения Лаврик: Весной в доме завелись даже лягушки. С ними уже играет наша дочь Настя... Фото: 1tv.ru

Кстати

В прошлом году к президенту во время "Прямой линии" обратилась другая жительница Ставрополья из села Краснокумского Георгиевского района. Тогда Валентина Саковская пожаловалась главе государства на нерасторопность местных чиновников, которые требовали с семьи денег за справки, чтобы выплатить положенные компенсации за утерю имущества во время ЧС.

- После "Прямой линии" отношение к нашей ситуации и ситуации тех, кто оказался в похожих условиях, кардинально изменилось. Людям стали объяснять, куда и как обращаться, какие документы готовить, чтобы добиться положенных выплат, - рассказала в разговоре с корреспондентом "РГ" Саковская.

Сейчас Валентина вместе с семьей живет в новом доме, который они купили на деньги от выданного властями жилищного сертификата.