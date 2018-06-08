Новости

Росавиация разрешила открыть новую часть терминала Домодедово 19:49
Порошенко назвал самую большую угрозу для Украины 19:46
Вышел русский трейлер музыкальной драмы с Леди Гагой "Звезда родилась" 19:40
Стала известна причина смерти актера из "Любви и голубей" Игоря Ляха 19:32
Роскомнадзор поддержал взаимодействие правообладателей и агрегаторов 19:23
Жильцов дома в Кемерове эвакуировали из-за появления трещин 19:21
Володин: Парламентарии должны брать пример с Путина и Меркель 19:16
Опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018 19:00
Москвичей предупредили о затруднениях на дорогах в день старта ЧМ 18:56
Видео: Как на МКС будут уничтожать космический мусор лазером 18:55
Пушков: G7 утратила прежний шарм для России 18:50
В Пятигорске назван срок рекультивации свалки после жалобы президенту 18:50
Сборная Аргентины привезла на базу в Бронницы 3 тонны продуктов 18:44
Избраны непостоянные члены СБ ООН на 2019-20 годы 18:42
На МКС встретили новый экипаж в гавайских рубашках 18:41
Глава МЧС отменил запрет проверок малого и среднего бизнес 18:40
Двое россиян погибли на отдыхе Турции 18:35
Королеве Великобритании удалили катаракту 18:30
Юнкер: Лидеры G7 намерены поддерживать отношения с РФ 18:30
Италия может наложить вето на продление антироссийских санкций 18:30
Турция резко сократила поставки яблок в Россию 18:20
"Игра началась!": братья Холмс внезапно вернулись 18:17
Минобороны прокомментировало "перехват" нашего корабля украинским Ан-26 18:06
Власти Москвы напомнили о реальном наказании за ложные звонки с угрозами 18:06
Руководители штабов России и США обсудили ситуацию в Сирии 18:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Россиянам хотят добавить еще один выходной день
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
Опрос: Назовите лучшую из инициатив мэра Сергея Собянина
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
13 июня в "РГ" пресс-конференция Валерия Гергиева и Мартина Энгстрёма
08.06.2018 19:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Теперь есть надежда

Вмешательство президента поможет жителям домов на Ставрополье, пострадавших от наводнения
Текст: Роман Кияшко ("Российская газета", Ставропольский край)
Российская газета - Федеральный выпуск №7588 (125)
Рушащийся потолок, гнилой пол и сырые стены - в таких условиях целый год пришлось жить семье Лаврик из села Левокумка Минераловодского округа Ставрополья. Им, как и 16 другим семьям, так и не выдали государственные жилищные сертификаты. Об этом в четверг во время "Прямой линии" президенту России рассказала Евгения Лаврик.
Так выглядело село после наводнения в 2017 году. С тех пор подтопленцы пытаются добиться права на жилищные сертификаты. Фото: Роман Кияшко Так выглядело село после наводнения в 2017 году. С тех пор подтопленцы пытаются добиться права на жилищные сертификаты. Фото: Роман Кияшко
Так выглядело село после наводнения в 2017 году. С тех пор подтопленцы пытаются добиться права на жилищные сертификаты. Фото: Роман Кияшко

- 22 мая 2017 года наши дома пострадали от сильнейшего наводнения, вода была на высоком уровне и стояла в течение пяти дней. Из-за сильной влажности проваливаются полы, а этой весной в доме завелись лягушки. С ними уже играет наша дочь Настя. Дырки вынуждены прикрывать досками. Новые трещины появляются почти ежедневно, - рассказала Евгения в разговоре с Владимиром Путиным.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Заданный Путину вопрос о понижении зарплаты в якутском колледже снят

Глава государства заверил ставропольчанку, что ее проблему решат в ближайшее время. "Я не знаю, в каком административном режиме формулируют местные власти ваши жилищные условия. Но если ваш дом признали аварийным в силу стихийного бедствия, все это должно решаться. Остальное - бюрократические проволочки", - добавил президент.

Однако оказалось, что решить проблему 17 семей на Ставрополье у краевых властей не получается. Они и рады помочь, но документы всякий раз федеральный центр возвращает обратно. Причина в том, что по этим адресам уже выдавались ГЖС в 2002 году. Тогда на край также обрушилось разрушительное наводнение.

- По ним выдавались государственные жилищные сертификаты. Однако в дальнейшем различными путями - через судебные решения или внесение изменений в муниципальные акты - они были возвращены в жилфонд, поменяли своих владельцев. И в 2017 году снова оказались в зоне подтопления, - пояснил "РГ" глава региона Владимир Владимиров.

Решить проблему 17 семей у краевых властей не получалось: федеральный центр всякий раз возвращает документы

Позиция Ставрополья была в том, что ранее выданные ГЖС не являются причиной для отказа в помощи людям. Но в ответ были другие аргументы.

Местные власти повторили процедуру с выдачей жилищных сертификатов. Соответствующий пакет документов уже в день "Прямой линии" отправили в Москву.

Евгения Лаврик: Весной в доме завелись даже лягушки. С ними уже играет наша дочь Настя... Фото: 1tv.ru
Кстати

В прошлом году к президенту во время "Прямой линии" обратилась другая жительница Ставрополья из села Краснокумского Георгиевского района. Тогда Валентина Саковская пожаловалась главе государства на нерасторопность местных чиновников, которые требовали с семьи денег за справки, чтобы выплатить положенные компенсации за утерю имущества во время ЧС.

- После "Прямой линии" отношение к нашей ситуации и ситуации тех, кто оказался в похожих условиях, кардинально изменилось. Людям стали объяснять, куда и как обращаться, какие документы готовить, чтобы добиться положенных выплат, - рассказала в разговоре с корреспондентом "РГ" Саковская.

Сейчас Валентина вместе с семьей живет в новом доме, который они купили на деньги от выданного властями жилищного сертификата.

Главное сегодня

Путин дал поручения по детскому отдыху и цифровизации
Глава МЧС отменил запрет проверок малого и среднего бизнес
Умер сыгравший Лёньку в фильме "Любовь и голуби" актер Игорь Лях
Минобороны прокомментировало "перехват" нашего корабля украинским Ан-26
Опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018