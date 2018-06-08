СК Коми проверит аварийную посадку самолета с неисправным двигателем

Сыктывкарский следственный отдел Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ начал проверку по факту аварийной посадки пассажирского самолета в аэропорту Усинска.

Самолет Embraer ERJ 135/145 авиакомпании "Комиавиатранс" выполнял рейс КО 164 Воркута - Сыктывкар, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительной информации следователей и прокуратуры, причиной аварийной посадки стала вибрация двигателя. Данные о количестве пассажиров на борту разнятся: прокуратура сообщает о 56 пассажирах, следственное управление на транспорте - о 46 пассажирах и пяти членах экипажа. Так или иначе, по счастливой случайности никто не пострадал, самолет повреждений не получил, за медицинской помощью никто не обращался.

Следователи выясняют все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении дела. Свою проверку начало и надзорное ведомство - ее проведение поручено Воркутинской и Печорской транспортным прокуратурам. В аэропорт вылета самолета выехал исполняющий обязанности Воркутинского транспортного прокурора.