Борис Эйфман: Художник не властен над рождением замысла

Художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического театра балета и Академии танца Борис Эйфман берется за самые смелые проекты, однако отказывается приписывать все заслуги исключительно себе: "Художник не властен над рождением замысла".

Вот-вот благодаря вашим усилиям в Санкт-Петербурге будет открыт Детский театр танца, который станет уникальной сценический площадкой не только для вашей Академии, но и для всех детских коллективов России. Зачем вам это надо?

Борис Эйфман: Такой театр нужен не лично мне, а всему городу. Сначала задумывалось возвести при нашей Академии танца обычную учебную сцену. Уже в процессе работы концепция видоизменилась. Появилась идея создания публичного городского детского театра танца, где смогут выступать как профессиональные, так и самодеятельные коллективы. Аналогов такому театру на сегодняшний день в мире нет. Зачем мне это надо? А кто, если не я? И если не сейчас, то когда?..

Открывая пять лет назад Академию танца Бориса Эйфмана, вы заявили, что это необходимо, чтобы готовить универсального балетного артиста, который владел бы классической школой и умением танцевать современный балет. Когда ожидается первый выпуск? И как вы отбираете своих абитуриентов?

Борис Эйфман: Находить учеников для Академии невероятно трудно. Здесь должны учиться не просто способные, а исключительно одаренные дети. Те, кто сможет не только выдержать все учебные нагрузки и освоить программу, но и стать представителем новой творческой элиты страны. Поэтому при приеме для нас особенно важны такие качества ребенка, как артистичность, музыкальность, умение импровизировать и, конечно, физические данные. Первый выпуск Академии мы увидим через три года. Надеюсь, ее воспитанники пополнят ведущие балетные труппы России, включая, разумеется, и наш театр. Не скрою: я вряд ли задумался бы об основании своей школы, если бы как хореограф буквально ежедневно не сталкивался с нехваткой артистов. Сегодня кадровая проблема очень остро стоит перед большинством российских - да и мировых - балетных компаний.

Спектакль, над которым вы сейчас работаете, называется "Эффект Пигмалиона": так психологи обозначают феномен, когда человек, которому внушают, что он талантлив, в самом деле обретает талант. Серьезная тема, и при этом у вас - комедия?..

Борис Эйфман: Я довольно много работал в комедийном жанре. Зрителям постарше прекрасно знакомы такие спектакли, как "Безумный день", "Двенадцатая ночь", "Пиноккио", "Дон Кихот или Фантазии безумца". Нередко - если вспомнить того же "Дон Кихота" - это был смех сквозь слезы. В "Эффекте Пигмалиона" комедийное начало вновь сочетается с драматическим - как в работах великого Чаплина. Хотя, конечно, мы готовим веселый и яркий спектакль, который, надеюсь, принесет зрителем самые светлые эмоции. Почему я именно сейчас решил поставить комедию, сказать невозможно. Никто, даже сам художник не властен над мистерией рождения творческих замыслов.

Ваш академический театр балета Бориса Эйфмана чаще видят зрители зарубежья, чем России. Вот и сейчас, едва вернувшись из Монако, труппа отправляется на большие гастроли по Европе. Борис Яковлевич, как вы выбираете, какие спектакли показывать отечественным, а какие - европейским зрителям?

Борис Эйфман: Наш гастрольный репертуар в большинстве случаев определяется импресарио. А импресарио просят театр привозить новые спектакли, еще не знакомые местному зрителю. Мы с большим успехом показывали балет "Чайковский. PRO et CONTRA" в США, Италии, Финляндии, странах Прибалтики. Публика Германии, Австрии и Словакии, куда театр едет в июне, эту постановку не видела. Кроме того, труппа представит в Европе новую хореографическую версию легендарного спектакля "Красная Жизель" (спектакль посвящен трагической судьбе Ольге Спесивцевой, одной из величайших балерин XX века, закончившей свою жизнь в клинике для душевнобольных под Нью-Йорком - прим авт.). Я думаю, даже тем, кто смотрел этот спектакль 10-15 лет назад, будет интересно опять посетить наш балет. Ведь мы привозим не очередную редакцию, а спектакль XXI века, отражающий длительную художественную и профессиональную эволюцию труппы. В Петербурге театр представит пять названий. К огромному сожалению, мы по-прежнему выступаем в родном городе урывками, в те дни, когда нам дают площадки. Однако в июле труппа проведет в Александринском театре серию из восьми представлений, и это прекрасная возможность показать петербуржцам наши избранные балеты.

Кстати

В июле на сцене Александринского театра зрители Петербурга смогут увидеть практически весь сегодняшний репертуар прославленного театра: 4 и 5 июля будет показана "Анна Каренина", 7 июля - "Красная Жизель", 8 и 9 июля - "Роден, ее вечный идол", 11 июля - "Русский Гамлет", 15 и 16 июля - "Чайковский. PRO et CONTRA".

