В эти дни в Санкт-Петербурге работают депутаты из всех регионов СЗФО: с 6 по 8 июня в городе на Неве проходит 54-я конференция Парламентской ассоциации Северо-Запада России.

После сложения полномочий председателя Виктор Новожилов (на фото справа) останется работать на посту зампредседателя Ассоциации - в соответствии с регламентом ПАСЗР. Фото: Наталья Онищенко/РГ

Купить маме машину

На июньской конференции парламентарии выступили с новыми социальными инициативами. Так, делегаты от регионов обратились в Совет Федерации, Госдуму и правительство РФ с предложением о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Речь идет о том, чтобы расширить использование средств федерального материнского капитала - в частности, разрешить российским семьям приобретать за счет маткапитала автомобили отечественного производства.

Ассоциация предлагает также освободить от налогообложения и уплаты страховых взносов вознаграждение, которое выплачивается приемным родителям - неработающим пенсионерам, увеличить в тарифах на оплату медпомощи предельную сумму расходов, которая направляется на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования.

Срок лечения не может быть нормой

Еще одна инициатива касается исключении из территориальной программы обязательного медицинского страхования понятия "средний срок лечения": это обращение планируется направить министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.

Понятие "средний срок лечения" можно сравнить с выражением "средняя температура по больнице". Большинство врачей сегодня сходятся во мнении: определить заранее, сколько времени потребуется на лечение каждого конкретного пациента, нельзя

К примеру, в Ленинградской области вопрос об исключении из территориальной программы обязательного медицинского страхования нормы "средний срок лечения" решен. Это особенно важно в тех случаях, когда у медицинских учреждений есть возможность вылечить стационарного больного за меньшее время. Решение позволяет заинтересовать врачей вести лечение более прогрессивными методами и новейшими лекарственными препаратами. Как следствие - минимизировать пребывание пациента на койке, увеличить ее использование, сделать более доступной медицинскую помощь в целом. Опыт Ленинградской области востребован и в других регионах страны.

- Лечение человека - это очень индивидуальный процесс, его невозможно нормировать, в том числе подгонять под какие-то определенные сроки пребывания на стационарной койке. Сегодня есть случаи слишком длительного, можно даже сказать, надуманного лечения человека в стационаре, - говорит председатель комитета Архангельского областного собрания депутатов по здравоохранению и социальным вопросам Сергей Эммануилов. - Если норма "средний срок лечения" будет отменена, она перестанет сковывать действия врача: медучреждения должны быть заинтересованы, чтобы человек поправлялся быстрее. Вместе с тем решение об отказе от среднего срока лечения должно быть хорошо продуманным, сбалансированным с общими принципами организации стационарной медицинской помощи.

Опорная зона на востоке Поморья

На конференции рассматриваются также инициативы Архангельского областного собрания депутатов. В частности, обращение к министру экономического развития РФ с предложением внести изменения в указ президента "О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации": предлагается включить в ее состав новые муниципальные образования Северо-Западного федерального округа.

В Архангельской области это Пинежский и Лешуконский районы:

- Необходимость вхождения этих муниципальных образований в состав территорий Арктической зоны обусловлена их стратегической значимостью для обеспечения национальной безопасности, необходимостью комплексного социально-экономического развития арктического макрорегиона, - говорит председатель Архангельского областного собрания Виктор Новожилов.

Сегодня северные районы, в которых люди живут в экстремальных природно-климатических условиях, фактически уже являются частью Арктики. Аргументы в пользу законодательного закрепления этого статуса приводятся в обращении Архангельского областного собрания: "низкая плотность населения и очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения территорий; удаленность от промышленных центров, высокая ресурсоемкость и зависимость хозяйственной деятельности и жизнеобеспечения населения от поставок топлива, продовольствия и товаров первой необходимости".

Более того, соседний район Архангельской области - Мезенский - уже включен в состав АЗРФ, причем вместе с Лешуконским и Пинеж-ским он составляет единый ресурсно-производственный комплекс. В Мезени - морской порт, в Лешукон-ском и Пинежском районах - инфраструктурный потенциал для его обеспечения.

- Когда-то эти территории относились к одному уезду - районы были разъединены после революции в соответствии с логикой организации лесопромышленного комплекса, работы лесопромышленных бригад, - поясняет представитель губернатора Архангельской области по развитию Арктики Лев Левит. - Вместе с тем все три района экономически и географически связаны друг с другом, по сути, это единая территория: есть соответствующее экспертное заключение. Потому мы настаиваем на включении Лешуконского и Пинежского районов в Арктическую зону.

Между тем вхождение новых архангельских территорий в АЗРФ в перспективе позволит сформировать на востоке региона отдельную опорную зону, ориентированную в транспортном отношении на Северный морской путь.

Дебоширов - к ответу

Архангельские парламентарии поддержали также проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", направленный на устранение пробелов в законодательстве, в результате которых ряд нарушений остается безнаказанным. Это касается сфер государственного и муниципального управления.

Как ни странно, многие серьезные правонарушения сегодня по-прежнему остаются безнаказанными. Это, к примеру, несоблюдение правил благоустройства, мойка машин за пределами специально отведенных для таких целей мест, нарушение правил содержания домашних животных, скота и птицы, семейно-бытовое дебоширство, нарушение ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкоголя. Внесение изменений в законодательство создаст новые правовые возможности для привлечения нарушителей к административной ответственности.

Кроме того, архангельские парламентарии предлагают внести изменения в статью 6 федерального закона "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации": предлагается наделить исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований правом на направление в территориальные органы МВД России запросов о представлении сведений по поводу непогашенной или неснятой судимости у кандидатов в присяжные заседатели, а также установить административную ответственность за непредставление таких сведений.

Справка "РГ"

Парламентская ассоциация Северо-Запада России рассматривает наиболее значимые вопросы общественно-политической и социально-экономической жизни северо-западного региона и Российской Федерации в целом. В ней представлены 11 регионов СЗФО. В ноябре 2016 года ПАСЗР возглавил председатель Архангельского областного собрания депутатов Виктор Новожилов.

Мнение

Виктор Новожилов, председатель Парламентской ассоциации Северо-Запада, председатель Архангельского областного собрания депутатов:

- За то время, что я возглавлял Парламентскую ассоциацию Северо-Запада, принято много важных документов - законодательных актов и обращений на уровень РФ. Сегодня было рассмотрено 38 вопросов. Надеемся, что федеральный центр нас услышит, и необходимые законы будут приняты.

В первую очередь я хотел бы отметить важность закона о лекарственном обеспечении граждан, имеющих редкие, или орфанные, заболевания. Не все регионы могут позволить себе финансировать столь дорогостоящие виды медицинской помощи, когда один курс лечения обходится в 12-15 миллионов рублей. Но все граждане РФ должны иметь равный доступ к медицине, поэтому мы просим передать финансирование лекарственного обеспечения по орфанным заболеваниям на федеральный уровень или дать регионам субсидии из федерального бюджета на эти цели. Мы не первый раз поднимаем этот вопрос, в том числе обсуждали его на совместной конференции Парламентской ассоциации Дальнего Востока и Забайкалья. В нее, как и в нашу, входят 11 регионов РФ, так что обращение исходит уже от 22 регионов. Надеемся, что оно будет услышано.

Также хочу отметить законопроект о запрете продажи электронных курительных систем несовершеннолетним. Этот закон на федеральном уровне еще не принят, но подобные запреты уже действуют в нескольких регионах РФ. Так, 5 июня на сессии Архангельского областного собрания закон был принят в первом чтении. Но мы убеждены, что такой запрет должен быть введен на федеральном уровне и действовать во всех регионах РФ.