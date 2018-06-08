Истребители Балтфлота отогнали "нарушителей" от границы РФ

Воздушный бой с самолетами условного противника провели экипажи самолетов Су-27 истребительной эскадрильи авиабазы морской авиации Балтийского флота.

Пилоты отработали взлет по команде "Воздух", обнаружили условного нарушителя воздушной границы и вышли в атаку, одновременно уклоняясь от ракет класса "воздух-воздух", выпущенных "врагом".

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, техника пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров отрабатывалась на разных высотах и в различное время суток.

Полеты российских истребителей были плановыми и проводились в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря, уточнили в военном ведомстве.

Накануне плановые тренировки провели и экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М морской авиации флота. Они отработали условное нанесение ударов по надводным целям в морских полигонах флота - вылетели под прикрытием звена истребителей Су-27 в заданный квадрат моря и атаковали мишени, имитирующие корабли условного противника.

Кстати

Помимо совершенствования летной выучки, экипажи многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области. С начала учебного года (на флоте он начинается 1 декабря) пилоты морской авиации выполнили порядка 10 вылетов, обеспечивая сопровождение различных воздушных судов, а также надводных кораблей иностранных государств над акваторией Балтийского моря.