Музыкант Ник Кейв приедет в Петербург

Музыкант Ник Кейв выступит в Петербурге 25 июля в клубе A2 Green Concert. Информация о концерте уже размещена на официальном сайте площадки.

Согласно официальной информации, мультиинструменталист, композитор, поэт и писатель Кейв выступит со своей группой Nick Cave & The Bad Seeds. В рамках европейского турне он представляет альбом Skeleton Tree, записанный в 2016 году.

- Группа обещает не похожее ни на что умопомрачительное шоу, - сообщили в клубе. - Альбом же был записан при необычайно печальных обстоятельствах - как раз в тот период Ник Кейв трагически потерял сына.

Еще один концерт Nick Cave & The Bad Seeds состоится 27 июля в Москве.