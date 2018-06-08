Петербургские ученые создали инновационный материал для литий-ионных аккумуляторов. Это изобретение позволит принципиально увеличить мощность аккумуляторных батарей в смартфонах и сократить время, требуемое на их подзарядку.

Ученые создали связующий материал, который позволяет быстрее переносить электронный и ионный заряд, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета.

В составе литий-ионных аккумуляторов находится множество компонентов, в том числе и связующий материал. Его роль заключается в том, что он интегрирует компоненты и обеспечивает проводимость, то есть, позволяет переносить заряд между активными зернами.

Инновационный материал, разработанный петербургскими учеными, позволил повысить проводимость. А, значит, батареи, созданные с использованием этой разработки, будут обладать целым рядом улучшенных характеристик: в частности, приборы можно будет делать мощнее, они будут дольше держать заряд и быстрее заряжаться. Особенно это актуально для гибких смартфонов.

Сейчас ученые вычисляют концентрацию, в которой инновационный полимер зарекомендует себя в катодном материале максимально эффективно.