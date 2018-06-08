В Архангельске открыли первый на Северо-Западе перинатальный центр

В Архангельске в День защиты детей открыли перинатальный центр, который стал первым подобным учреждением на северо-западе России. Вскоре будут сданы такие же центры в Петрозаводске, Пскове и Гатчине - их строит госкорпорация "Ростех" в рамках федеральной программы развития сети перинатальных центров России.

Завершения главной стройки XXI века в Архангельске ждали четыре года. Его открытие не раз откладывалось, подрядчикам приходилось устранять недоделки:

- Да, во время строительства срывались сроки - по объективным и субъективным причинам, мы учились на ошибках, шли дальше. Но главное - достигли результата. Уже за первые два дня работы здесь родились 16 малышей, - рассказал на открытии центра губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Кстати, родов было 15 - в первые же сутки врачи приняли двойню. Мальчишки крепкие, чувствуют себя хорошо. Но первый детский крик, раздавшийся в этих стенах, - архангелогородки Эмилии Кабаченко. Появиться на свет ей помогал папа - десять индивидуальных родовых залов центра оборудованы для "семейных" родов. Маме Эмилии, Анастасии Кабаченко, в новой клинике нравится: "Сами видите, какая палата". Видим - продумано все, вплоть до ионизатора воздуха. Губернатор подарил звезде архангельских телеэкранов детскую коляску.

- До открытия перинатального центра мы находились в плену старых пространств - ведь большин-ство родильных домов в Архангельской области были построены еще в 1950-1960-е годы. В них нельзя было внедрять новые технологии, несмотря на то, что у наших врачей достаточно опыта и знаний для их использования, - пояснил заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Северного государственного медицинского университета Алексей Баранов. - Нам удалось добиться строительства такого центра в составе многопрофильной областной больницы, где в шаговой доступности любая специализированная помощь, и это соответствует мировым стандартам.

Между тем, по мнению главы Архангельска Игоря Годзиша, "в столице Поморья открылось не просто супертехнологичное лечебное учреждение, но центр, развивающий научный потенциал Архангельска в целом, двигающий город вперед". Сегодня сто врачей центра готовы принять 130 женщин с высоким риском патологии беременности. Все для этого есть: отделения выхаживания, реанимации, интенсивной терапии. Скоро появится и первое в Архангельской области государственное отделение репродуктивных технологий, где женщины смогут получить ЭКО.

- Открытие центра я бы охарактеризовал одним словом - создание: это слово относится не только к новому зданию, но и комплексу новых технологий, коллективу, новой системе родовспоможения. Ее мы сейчас "настраиваем", - отметил Игорь Орлов.

Речь идет о системе, которую в регионе приняли не сразу: с января 2018-го северянок из труднодоступных районов врачи начали направлять в родильные дома Архангельска. Кроме того, в столицу Поморья из районов области теперь приезжают рожать женщины с высоким риском осложнений.

- По этому поводу в областное собрание неоднократно обращались жители Поморья, мы рассматривали депутатские запросы. Многих ситуация искренне беспокоила, кто-то просто пытался заработать политические очки. До того момента, пока не открылся перинатальный центр, - говорит председатель Архангельского областного собрания Виктор Новожилов.

Сомнения людей понятны - жительницам арктической глубинки приходится отправляться на роды в Архангельск заранее. Кстати, стоимость проезда им теперь компенсируют из областного бюджета. Но главный "адвокат" новой системы - статистика. За первые четыре месяца 2018-го смертность среди новорожденных в Архангельской области, по данным регионального мин-здрава, сократилась более чем в два раза - до 2,6 промилле. Это, конечно, предварительный результат. Тем не менее еще в прошлом году в Поморье "не успевали сделать первый вдох" в среднем каждые шесть малышей из тысячи. В Онежском районе эта цифра достигала 12.

- В глубинке в разные годы случались смерти женщин просто от акушерских кровотечений, - а этого в современной медицине не должно быть по определению! - говорит Алексей Баранов.

...В каждом родовом зале центра - наркозное оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, кардиотокограф, помогающий следить за сердцем еще не родившегося малыша: потеря времени при неотложной помощи будет минимальной.

Мнение

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области:

- Перинатальный центр задал высокий стандарт для архангельского здравоохранения: будем его поддерживать на таком же уровне. Сегодня у нас большие планы по строительству больниц в Виноградовском и Плесецком районах, ФАПов, по переоборудованию поликлиник.