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08.06.2018 13:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти экс-директора бассейна задержали после обрушения потолка

Текст: Алексей Васильев (Ленинградская область)

Экс-директора МКУ "Шлиссельбургский физкультурно-спортивный комплекс" задержали по подозрению в причастности к обрушению потолочных конструкций бассейна, упавших на двух младшеклассников.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ленинградской области, на  женщину завели дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Инцидент произошел накануне. Кирпичи и куски арматуры рухнули с потолка, когда в бассейне проходили занятия по сплаванию для детей младшего школьного возраста. В результате мальчик и девочка получили травмы головы.

Следователи полагают, что случившееся - результат  "ненадлежащего обеспечения сохранности, нерационального использования и несвоевременной реконструкции, восстановления и ремонта" бассейна на протяжении последних семи лет.

Как отмечают в управлении, экс-директор прекрасно знала о проблеме - тем более, что в свое время в бассейне уже было одно обрушение. Тем не менее, она приказала демонтировать лишь часть потолочных конструкций, не проверяя весь периметр потолка.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

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