Участница прошедшего в Волгограде кинофорума "Сталинградская сирень" народная артистка РСФСР Лариса Лужина призналась, что однажды ее "уценили", и рассказала, почему Высоцкий ставил дружбу выше любви.

- Лариса Анатольевна, когда вы сыграли свою первую роль?

Лариса Лужина: Я родилась в Ленинграде, в блокаду нас с мамой вывезли в Кемеровскую область, в Ленинск-Кузнецкий. Мама устроилась работать на мясокомбинат. На Новый год дети сотрудников подготовили представление. Я прочитала "Рассказ танкиста" Твардовского. До сих пор удивляюсь, как в четыре года сумела выучить такое большое стихотворение. Когда дочитала его, женщины плакали, а директор взяла меня на руки и угостила котлетой. Это был шикарный подарок! Наверно, тогда у меня и зародилась мысль, стать актрисой.

- Какие ваши любимые картины или роли?

Лариса Лужина: У многих артисток моего поколения были свои знаковые фильмы: у Татьяны Самойловой - "Летят журавли", у Гали Польских - "Дикая собака динго", у Жанны Прохоренко - "Баллада о солдате". У меня таким фильмом был "На семи ветрах". Со зрителями я первый раз встретилась в Иркутске в 1962 году. 50 градусов мороза, автобус мало того что продувало ветром, так он еще и сломался по дороге. Мы опоздали, но все зрители остались в кинотеатре и терпеливо ждали нас. Когда я вошла в зал, ко мне бросилась женщина, обняла меня и говорит: "Светлана, доченька! (Светлана - имя моей героини). Спасибо тебе, милая, за все!" А сама плачет. В зале сидели люди, которые пережили войну. Еще молодые в общем-то, чуть за сорок. Может, и та зрительница так же любила, ждала и верила, как моя Светлана. Я эту иркутянку с заплаканными глазами помню до сих пор.

- Какие еще трогательные случаи вспоминаете?

Лариса Лужина: В Свердловске одна женщина протянула мне мою фотокарточку и попросила: "Доченька, черкни адресочек свой. Хочу тебе носочки теплые на зиму связать". Я дала ей адрес своего общежития в Москве. И через два месяца пришла бандероль с шерстяными носками. Это для меня был дорогой подарок. А с фото припоминаю забавный случай. В то время в киосках продавались цветные и черно-белые фотографии "Актеры советского кино". В Волгограде я прямо расстроилась, когда увидела, что фото всех артистов продают по восемь копеек, а мое - по пять. Спрашиваю, почему, а киоскерша отвечает: "Уценили". Я скупила все 20 карточек и потом дарила их зрителям с автографом.

- Высоцкий посвятил вам песню "Она была в Париже", в которой была строчка: "И сам Марсель Марсо ей что-то говорил". Так что он вам говорил?

Лариса Лужина: Володя все выдумал. Не было этой встречи. А с Высоцким я снялась в одном фильме, "Вертикаль", об альпинистах. Помню, когда поднялись на вершину горы, дух захватило от такой красоты. Горы покрыты снегом и льдом, все сверкает. Мы упали, выдохшиеся. А у Володи сразу родилась строчка: "Весь мир на ладони", за которой потом уже последовали "Ты счастлив и нем и только немного завидуешь тем, другим, у которых вершина еще впереди".

Киногруппа жила в палатках на высоте четыре тысячи метров, провизию нам забрасывали на вертолете. Как-то подошли два измученных парня, группа которых попала под камнепад - однин из их друзей погиб, двоих покалечило. И наши актеры - Высоцкий, Саша Фадеев, Гена Воропаев, оператор Алик Осипов и режиссер Слава Говорухин бросились помогать, спустили раненых ребят в наш лагерь. Высоцкий тогда и написал свою "Песню о друге". Для Володи дружба была даже выше любви. Когда он стал известным, одна девушка спросила его, нравится ли ему быть знаменитым. Он ответил: "Нравится. Это дает мне возможность еще больше помогать друзьям".

Справка "РГ"

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина сыграла почти сотню киноролей, служила в Театре-студии киноактера. Первую известность ей принесли роли в таких фильмах, как "Человек идет за солнцем", "Приключения Кроша". Снималась также в картинах "Штрафной удар", "Тишина", "Дворянское гнездо", "Четвертая высота", "Тайны мадам Вонг", "Казус Кукоцкого" и других.