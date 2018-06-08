Уже продумали маршрут: сначала паромом в Данию, потом в Германию, оттуда в Польшу, а затем и в Россию. 16 июня фанаты планируют прибыть в Москву - в этот день сборная Исландии сыграет на стадионе "Открытие-арена" с командой из Аргентины. 21 июня по курсу Волгоград - здесь исландцы проведут матч со сборной Нигерии. 26 июня фанаты из страны льда и огня навестят Ростов-на-Дону, где земляки сыграют матч с Хорватией. А затем вернуться домой. В общей сложности Кьяртанссон и Йонссон проедут 15 тысяч километров. Бесстрашные исландцы уверяют: чтобы поддержать свою команду, они готовы проделать любой путь. Правда, их немного беспокоит, что "Нива" может сломаться по дороге.

Почему же зарубежные фанаты выбрали себе для большого футбольного путешествия российский внедорожник? Собственно, выбирать им не приходилось. "Ниву" (внедорожник известен в северной стране под брендом Lada Sport), выиграли в конкурсе, который провела местная турфирма. А надо сказать, российские машины популярны в Исландии еще с советских времен.

- Они недорогие, работают при низкой температуре и хорошо ездят по горным дорогам. Но когда мы забирали машину у туристической фирмы, она сломалась прямо по дороге домой. Поэтому мы изучили инструкцию к эксплуатации автомобиля и запаслись деталями, - рассказывает Кьяртанссон.

А еще друзья раскрасили "Ниву" в сине-красно-белые цвета национальной сборной. Свой отчет о подготовке к большому футбольному путешествию веселые исландцы выкладывают в соцсетях. Если все пойдет так, как задумано, Кьяртанссон, Йонссон и "Нива" попадут в документальное кино, которое снимет ФИФА. Тема фильма - приключения фанатов по дороге на матчи чемпионата мира в России.

Кстати

Стадион "Ростов-арена" примет пять матчей. В групповом этапе сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). Также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).