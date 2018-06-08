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08.06.2018 09:54
Рубрика: Спорт

Из Исландии на "Ниве"

Зарубежные фанаты отправятся в путешествие на российском внедорожнике
Болельщики из Исландии Кьяртанссон и Йонссон решили отправиться на чемпионат мира по футболу на автомобиле "Нива".
Текст: Ирина Варламова
Российская газета - Неделя - Юг России №7586 (123)
Фото: hmladan/instagram.com Чтобы побывать на матчах чемпионата, Кьяртанссон и Йонссон преодолеют 15 тысяч километров. Фото: hmladan/instagram.com
Чтобы побывать на матчах чемпионата, Кьяртанссон и Йонссон преодолеют 15 тысяч километров. Фото: hmladan/instagram.com

Уже продумали маршрут: сначала паромом в Данию, потом в Германию, оттуда в Польшу, а затем и в Россию. 16 июня фанаты планируют прибыть в Москву - в этот день сборная Исландии сыграет на стадионе "Открытие-арена" с командой из Аргентины. 21 июня по курсу Волгоград - здесь исландцы проведут матч со сборной Нигерии. 26 июня фанаты из страны льда и огня навестят Ростов-на-Дону, где земляки сыграют матч с Хорватией. А затем вернуться домой. В общей сложности Кьяртанссон и Йонссон проедут 15 тысяч километров. Бесстрашные исландцы уверяют: чтобы поддержать свою команду, они готовы проделать любой путь. Правда, их немного беспокоит, что "Нива" может сломаться по дороге.

Фото: Пресс-служба аэропорт Платов
Ростовский аэропорт Платов украсили в стиле "казачий поп-арт"

Почему же зарубежные фанаты выбрали себе для большого футбольного путешествия российский внедорожник? Собственно, выбирать им не приходилось. "Ниву" (внедорожник известен в северной стране под брендом Lada Sport), выиграли в конкурсе, который провела местная турфирма. А надо сказать, российские машины популярны в Исландии еще с советских времен.

- Они недорогие, работают при низкой температуре и хорошо ездят по горным дорогам. Но когда мы забирали машину у туристической фирмы, она сломалась прямо по дороге домой. Поэтому мы изучили инструкцию к эксплуатации автомобиля и запаслись деталями, - рассказывает Кьяртанссон.

А еще друзья раскрасили "Ниву" в сине-красно-белые цвета национальной сборной. Свой отчет о подготовке к большому футбольному путешествию веселые исландцы выкладывают в соцсетях. Если все пойдет так, как задумано, Кьяртанссон, Йонссон и "Нива" попадут в документальное кино, которое снимет ФИФА. Тема фильма - приключения фанатов по дороге на матчи чемпионата мира в России.

Кстати

Стадион "Ростов-арена" примет пять матчей. В групповом этапе сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня). Также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

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