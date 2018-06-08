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08.06.2018 14:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крымские ученые рассказали, когда в мире наступит ледниковый период

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

Сотрудники Крымской астрофизической обсерватории РАН, изучая солнечную систему, пришли к выводу о вероятности наступления в мире малого ледникового периода после 2050 года.

Фото: wikipedia.org
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Как пояснил ведущий научный сотрудник обсерватории Юрий Цап, существуют солнечные циклы, и каждые 11 лет активность солнца достигает своего максимума. Последние два цикла солнечная активность оказалась аномальной - число пятен на солнце стало резко уменьшаться. И это говорит о том, что происходят какие-то процессы, и солнце остывает.

- Были периоды, когда пятен на солнце практически не было - это было с 1645 по 1715 год, и в этот отрезок отмечались суровые зимы в Европе. И многие известные специалисты сходятся во мнении, что возможно нас ждет в будущем малый ледниковый период. Эта гипотеза имеет серьезные основания, - говорит Юрий Цап.

По словам ученого, это произойдет не раньше 2050 года.

В то же время заместитель директора по научной работе обсерватории Кирилл Антонюк считает, что малый ледниковый период может и не наступить через 30 лет. Поскольку на это природное явление влияют и другие факторы помимо солнца.

Справка "РГ"

Крымская астрофизическая обсерватория РАН расположена на западе Бахчисарайского района вблизи поселка Научный. На базе учреждения проводятся исследования в области физики звезд, галактик, объектов солнечной системы. В обсерватории - около 30 действующих телескопов.

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