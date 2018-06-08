Около сотни девушек-добровольцев Ростовского полка ПВО пали смертью храбрых, защищая родной город от немецких самолетов и танков. Долгое время о юных героинях войны было мало что известно. Но были у Ростова свои "А зори здесь тихие". Поисковики отряда "Миус-фронт" постарались воссоздать события июля 1942 года.

На улице Всесоюзной установлен мемориал - 37-миллиметровое зенитное орудие, найденное на месте боев. Посвящен он девушкам-зенитчицам, воевавшим в 734-м Ростовском полку ПВО. Вчерашние школьницы, они пришли в армию добровольцами. Думали, отправят на фронт, но многих послали в школу противовоздушной обороны, что находилась рядом с Ростовом, в городе Батайске. Девчонок учили тушить вражеские зажигалки и палить из зенитных орудий по фашистским бомбардировщикам.

Донскую столицу начали бомбить уже с августа 1941 года, немецкие самолеты летали над городом непрерывно. Фашистских бомбардировщиков перехватывали наши истребители "яки", которые в обиходе называли советскими ястребками. Они взлетали с полевого военного аэродрома в станице Нижне-Гниловской (ныне улица Портовая), где базировался 182-й истребительный авиаполк. Там же стояли и зенитные батареи.

В июле 1942 года началась кровопролитная битва за Ростов. С неба сыпались тонны бомб. Остатки истребительного полка, машины и летчиков, уцелевших в июльских боях, перебросили на запасной аэродром на Кубани. Расчеты зенитных 37-миллиметровых орудий остались одни у пустой взлетной полосы.

Почему же девчонок бросили одних?

- Из штаба был послан курьер с приказом немедленно отходить, переправляться на левый берег Дона. Однако офицер, который должен был его доставить, пропал без вести, - объясняет роковое стечение обстоятельств командир поискового объединения "Миус-фронт" Андрей Кудряков. - В городе шли жестокие бои, и о расчетах девочек-добровольцев больше не вспоминали. От огня их маленьких пушек самолеты хваленных немецких асов падали на землю один за одним.

Батарея на Нижне-Гниловской приняла на себя основной удар фашистской авиации. Перед наступлением Ростов бомбили несколько суток подряд. "Мессершмиты" и "юнкерсы" совершали по 1 200 вылетов в сутки. Чтобы сбить один самолет, в среднем необходимо было сделать 1500 выстрелов, поднести и зарядить 1500 зенитных снарядов. В среднем каждая девушка переносила по полторы тонны металла в сутки. 21 июля в небе наступила тишина, и в город со всех сторон стали вползать вражеские танки и бронемашины. Казалось, силы уже на исходе, но девушки развернули зенитки на танки и продолжили свой последний бой.

- Вчерашние школьницы уничтожили два немецких танка 5-й эсэсовской дивизии "Викинг" и несколько мотоциклов. Фашисты не стали отвечать минометным огнем, а проехались по батарее танками, раздавив гусеницами ее защитниц. Когда поняли, что что с ними сражалось подразделение, состоявшее из 17 - 19-летних девчонок, собрали местных стариков и женщин и разрешили похоронить зенитчиц. Немцы не могли поверить своим глазам. У них на пути встали двадцать девочек. Когда фашисты ушли, на могильном холмике из пробитых осколками касок зенитчиц казачки выложили крест, - рассказывает Андрей Кудряков.

Семьдесят лет спустя

О братской могиле почти сразу забыли. Она быстро заросла густым донским разнотравьем. Вспомнили спустя более семи десятков лет.

- В районе бывшего аэродрома на Гниловской бульдозер копал яму для фундамента будущего дома. На небольшой глубине ковш вывернул из земли пробитую осколком советскую каску, затем показался череп с остатками светлых волос. О захоронении сразу сообщили поисковикам. Строительные работы временно были прекращены, пока ребята из "Миус-фронта" доставали останки зенитчиц из глубокой воронки. В кармане одной из гимнастерок лежало маленькое разбитое взрывом зеркальце. Одна из девушек, совсем юная, лежала в воронке как ребенок, свернувшись калачиком. Ее, раненую, добил выстрелом из пистолета в лицо немец. Рядом - гильза от "люгера".

"Захоронения девочек, погибших на других батареях, не найдены до сих пор. Лежат в них подружки. Навечно обнявшись. Навеки став сестрами". Так начинается рассказ Андрея Кудрякова "Ростовчанки", который он посвятил подвигу девушек Ростовского полка ПВО.

К сожалению, имена девушек неизвестны. Они были добровольцами и не имели при себе именных медальонов. А список бойцов 734-го зенитного полка утрачен. Зенитчицы были с почестями перезахоронены в безымянной могиле в Кумженском мемориале. Но ребята продолжают поиски в архивах, чтобы восстановить имена погибших на батарее ростовчанок.

Акцент

Был знаменитый сталинский приказ "Ни шагу назад!" №227 от 28 июля 1942 года, в котором говорилось, что наши войска "покрыли свои знамена позором, сдав Ростов врагу". Но ведь был массовый подвиг наших бойцов, которые сражались до последнего, принимали смерть, не отступив со своих позиций. Были и девушки-зенитчицы, которые могли бы бросить свои позиции и уйти на левый берег Дона, но не отступили перед врагом.