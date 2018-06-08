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08.06.2018 12:45
Проект: В регионах

Комфорт в цифровом формате

Текст: Владимир Леонов (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ №7586 (123)
"Ростелеком" - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений - запустил в Сочи пилотный проект индивидуальной интеграции собственного цифрового телевидения в систему управления отелем "Русские Сезоны".
Новая услуга позволит повысить уровень сервиса отеля. Фото: Ольга Максимова/РГ Новая услуга позволит повысить уровень сервиса отеля. Фото: Ольга Максимова/РГ
Новая услуга позволит повысить уровень сервиса отеля. Фото: Ольга Максимова/РГ

"Интерактивное ТВ" от "Ростелекома" с индивидуальными настройками под пользователя (функции "Управление просмотром", "Видеопрокат") - это дополнительный плюс к услугам и уровню сервиса отеля. Кроме того, заказчик оплачивает оператору услуги исходя из фактической загрузки номерного фонда. Переплата, таким образом, исключается.

Помимо базовых каналов, гости отеля могут за дополнительную плату приобретать тематические пакеты или выбирать из сотен фильмов и сериалов цифрового качества (до 20 - в HD-формате) в сервисе "Видеопрокат". Интеграция с системой управления отелем позволяет активировать ТВ в момент заселения в номер, настроить индивидуальную страницу приветствия гостя и другие дистанционные опции.

Комментируя это событие, заместитель директора "Ростелеком-Юг" по работе с корпоративным и государственным сегментами Константин Боженов отметил:

- Мы впервые применили комплексное интеграционное решение, которое дает возможность отельерам повысить уровень сервиса и при этом обеспечивает им дополнительный доход. Подобный проект ранее был запущен в центре "Сколково", мы же впервые в России реализовали интеграцию с применением сервиса "Мультирум". Гостю отеля достаточно выбрать интересующий его фильм или ТВ-канал, и он может быть доступен в трех различных зонах его номера.

Управляющий отелем "Русские Сезоны" Дмитрий Глебов особо подчеркнул важность интеграции "Интерактивного ТВ" с биллингом гостиничного комплекса (биллинг - автоматизированная система учета предоставленных услуг, их тарификации и выставления счетов для оплаты гостиничного комплекса. - Ред). Именно применение самых современных технологических решений совместно с надежным цифровым партнером позволяет оказывать гостям услуги в режиме "одного окна", получать дополнительный доход по агентской схеме продажи контента.

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