Эта астраханская история наверняка могла бы стать отличным поводом для какого-нибудь популярного телешоу. Но для 33-летней Алины (имя изменено по этическим соображениям) это оказалось вовсе не шоу, а три месяца ада. В течение этого времени ей пришлось доказывать, что именно она является матерью своей новорожденной дочери. При этом младенец находился не в родной семье, а в стационаре и получал вовсе не материнское молоко, а смесь из рук медперсонала.

Генетическая экспертиза в Астрахани стоит 30 тысяч рублей. Таких денег у матери-одиночки не было. Фото: Depositphotos.com

Позади у Алины генетическая экспертиза, суды, встречи со следователями, унижение перед врачами, чтобы хоть на минутку пустили к малышке. И все из-за того, что девочка появилась на свет не в роддоме...

Когда на пороге областной клинической детской больницы имени Селищевой в двадцатиградусный мороз оказалась молодая женщина со свертком в руках, врачи были очень удивлены.

- Проверьте, пожалуйста, все ли в порядке с дочкой, - волновалась астраханка. - Я ее только что родила.

Медики незамедлительно забрали малышку на осмотр. По всем признакам было ясно: ребенок родился всего несколько часов назад. Пуповина перерезана явно не в роддоме. И завязана ниткой...

И тут произошло непредвиденное.

"Девочка доношенная, внешне без патологий", - констатировали медики. Однако отдать ребенка женщине отказались. Мол, а докажите, что вы его мать! Алина расплакалась: да как же не я? Вот, смотрите! И предъявила послед, который по окончании родов женщина привезла в сумке с собой. Однако этого оказалось недостаточно.

- О нестандартной ситуации персонал тотчас доложил администрации. Мы потребовали от женщины предъявить свидетельство о рождении. Ну или хотя бы справку о рождении ребенка. Или хоть какие-то доказательства родства с младенцем. Ведь по закону мы имеем право отдавать несовершеннолетних исключительно родителям или законным представителям. Но никаких доказательств предоставлено не было, - говорит заместитель главного врача детской больницы имени Селищевой Александр Кокуев.

Но разве обследование самой женщины не является доказательством? Например, наличие лактации и других физиологических изменений, свидетельствующих о только что прошедших родах.

- Все эти изменения говорят лишь о том, что роды у женщины действительно были. Но вовсе не о том, кого именно она родила и своего ли ребенка она принесла. Может, ее малыш умер или с ним случилось что-то другое? А вдруг женщина сбежала из роддома, прихватив чужого младенца? Вы нас тоже поймите...

Странным казалось и то, что Алина нигде не наблюдалась во время беременности. И почему-то рожала дома. Без свидетелей. Подтвердить сам факт родов также было некому.

- Да что странного-то? Да, на учете не стояла. Это у меня уже четвертые роды. Я все знаю. Это с первым-вторым еще в новинку. А так некогда мне было по врачам ходить. Что я там не видела? - говорила в свое оправдание многодетная мать.

Дома рожать она не планировала. Так получилось. Заранее ехать в роддом не стала. Опять же, из-за детей. А когда почувствовала, что пора, никого рядом не оказалось. Мобильный телефон - один на семью - был у старшей дочери-школьницы.

- Но не в лесу же вы живете? - недоумевали врачи. - Наверняка соседи есть.

По стечению обстоятельств, в будний день и соседей дома не оказалось...

...Когда младенец закричал, мать перерезала пуповину, покормила его, завернула в пеленку и одеяло. И решила ехать в больницу. Сама.

- На мороз с новорожденным? Да еще и в маршрутке?

- Денег на такси не было. И что мне оставалось делать? - говорит Алина. - А если бы с дочкой что-то случилось, я бы себя не простила.

Единственный выход доказать родство матери и ребенка - проведение генетической экспертизы. Ее стоимость в Астрахани - 30 тысяч рублей. Этот вариант и был предложен роженице.

Алина была просто в шоке: "Где взять такие деньги? Я мать-одиночка, мужа нет. Денег лишних тоже. А тут 30 тысяч!"

Однако врачи были непреклонны, а ситуация казалась до безобразия абсурдной. И тогда, не зная, что делать, мать обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Астраханской области. Александра Курмаева пообещала разобраться.

- Нет такого закона, согласно которому женщина обязана рожать в роддоме. Однако факт рождения ребенка должен быть официально зафиксирован медицинскими работниками. Например, не было бы вопросов, если бы женщина на место родов вызвала "скорую". Или же если бы она с малышом приехала не в больницу (пусть и детскую), а в родильный дом. Ну или если бы хотя бы нашлись совершеннолетние свидетели самих родов. В данном случае все эти пункты оказались нарушены, - констатировала детский омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка взяла на контроль ситуацию. В рамках проверки законности действий врачей, которую по заявлению несчастной матери организовал региональный следственный комитет, была назначена бесплатная экспертиза. Но, как все бесплатное, процедура затянулась...

Удивительно, ребенка женщине не отдали даже тогда, когда экспертиза подтвердила их 100-процентное родство. Потребовался суд.

- После получения этой экспертизы, проведенной следственными органами в ходе процессуальной проверки, было принято судебное решение. Но вступало в силу оно спустя месяц со дня вынесения, что не могло не отразиться на психологическом состоянии матери ребенка. Поэтому потребовалось продолжить работу по сопровождению и оказанию содействия этой семье, - сообщили "РГ" в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области.

Сейчас свидетельство о рождении дочери у Алины на руках. Теперь она пытается забыть как страшный сон все мытарства, через которые им пришлось пройти для воссоединения.

Из-за того, что их разлучили, ребенок находится на искусственном вскармливании. Не исключено, что женщина будет теперь требовать возмещения морального вреда.

Комментарии

Андрей Хегай, старший помощник руководителя СК РФ по Астраханской области

- По заявлению женщины была организована и проведена следственная проверка в отношении законности действий врачей. Было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела: медики изъяли ребенка на законных основаниях и отдали в семью только по решению суда.

Алексей Пешков, медицинский юрист

- Для компенсации морального вреда необходимо наличие трех составляющих: вина медицинских работников, доказанное противоправное действие, а также связь между действиями врача и наступившими последствиями. В данном случае мать проявила неосмотрительность и не позаботилась о том, чтобы встать на учет по беременности, обратиться своевременно в медучреждение. А ведь такое безответственное поведение могло печально закончиться и для младенца, и для нее самой.

Мнение

Инна Галицына, консультант по грудному вскармливанию, психолог

- Для грудного ребенка очень важен тесный контакт с матерью с первых часов жизни. С материнским молоком в человеке закладывается иммунитет на долгие годы. Говорят, что дети, находящиеся на естественном вскармливании, вырастают не только более крепкими, но и более уверенными в себе.