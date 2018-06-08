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12.06.2018 09:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Родовая травма

В Астрахани мать разлучили с ребенком, требуя доказать, что она его родила
Текст: Елена Мелихова (Астрахань)
Российская газета - Неделя №7586 (123)
Эта астраханская история наверняка могла бы стать отличным поводом для какого-нибудь популярного телешоу. Но для 33-летней Алины (имя изменено по этическим соображениям) это оказалось вовсе не шоу, а три месяца ада. В течение этого времени ей пришлось доказывать, что именно она является матерью своей новорожденной дочери. При этом младенец находился не в родной семье, а в стационаре и получал вовсе не материнское молоко, а смесь из рук медперсонала.
Генетическая экспертиза в Астрахани стоит 30 тысяч рублей. Таких денег у матери-одиночки не было. Фото: Depositphotos.com Генетическая экспертиза в Астрахани стоит 30 тысяч рублей. Таких денег у матери-одиночки не было. Фото: Depositphotos.com
Генетическая экспертиза в Астрахани стоит 30 тысяч рублей. Таких денег у матери-одиночки не было. Фото: Depositphotos.com

Позади у Алины генетическая экспертиза, суды, встречи со следователями, унижение перед врачами, чтобы хоть на минутку пустили к малышке. И все из-за того, что девочка появилась на свет не в роддоме...

Когда на пороге областной клинической детской больницы имени Селищевой в двадцатиградусный мороз оказалась молодая женщина со свертком в руках, врачи были очень удивлены.

- Проверьте, пожалуйста, все ли в порядке с дочкой, - волновалась астраханка. - Я ее только что родила.

Медики незамедлительно забрали малышку на осмотр. По всем признакам было ясно: ребенок родился всего несколько часов назад. Пуповина перерезана явно не в роддоме. И завязана ниткой...

И тут произошло непредвиденное.

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"Девочка доношенная, внешне без патологий", - констатировали медики. Однако отдать ребенка женщине отказались. Мол, а докажите, что вы его мать! Алина расплакалась: да как же не я? Вот, смотрите! И предъявила послед, который по окончании родов женщина привезла в сумке с собой. Однако этого оказалось недостаточно.

- О нестандартной ситуации персонал тотчас доложил администрации. Мы потребовали от женщины предъявить свидетельство о рождении. Ну или хотя бы справку о рождении ребенка. Или хоть какие-то доказательства родства с младенцем. Ведь по закону мы имеем право отдавать несовершеннолетних исключительно родителям или законным представителям. Но никаких доказательств предоставлено не было, - говорит заместитель главного врача детской больницы имени Селищевой Александр Кокуев.

Но разве обследование самой женщины не является доказательством? Например, наличие лактации и других физиологических изменений, свидетельствующих о только что прошедших родах.

- Все эти изменения говорят лишь о том, что роды у женщины действительно были. Но вовсе не о том, кого именно она родила и своего ли ребенка она принесла. Может, ее малыш умер или с ним случилось что-то другое? А вдруг женщина сбежала из роддома, прихватив чужого младенца? Вы нас тоже поймите...

Странным казалось и то, что Алина нигде не наблюдалась во время беременности. И почему-то рожала дома. Без свидетелей. Подтвердить сам факт родов также было некому.

- Да что странного-то? Да, на учете не стояла. Это у меня уже четвертые роды. Я все знаю. Это с первым-вторым еще в новинку. А так некогда мне было по врачам ходить. Что я там не видела? - говорила в свое оправдание многодетная мать.

Дома рожать она не планировала. Так получилось. Заранее ехать в роддом не стала. Опять же, из-за детей. А когда почувствовала, что пора, никого рядом не оказалось. Мобильный телефон - один на семью - был у старшей дочери-школьницы.

В Башкирии семьям с восемью детьми предоставят единовременную выплату

- Но не в лесу же вы живете? - недоумевали врачи. - Наверняка соседи есть.

По стечению обстоятельств, в будний день и соседей дома не оказалось...

...Когда младенец закричал, мать перерезала пуповину, покормила его, завернула в пеленку и одеяло. И решила ехать в больницу. Сама.

- На мороз с новорожденным? Да еще и в маршрутке?

- Денег на такси не было. И что мне оставалось делать? - говорит Алина. - А если бы с дочкой что-то случилось, я бы себя не простила.

Единственный выход доказать родство матери и ребенка - проведение генетической экспертизы. Ее стоимость в Астрахани - 30 тысяч рублей. Этот вариант и был предложен роженице.

Алина была просто в шоке: "Где взять такие деньги? Я мать-одиночка, мужа нет. Денег лишних тоже. А тут 30 тысяч!"

Однако врачи были непреклонны, а ситуация казалась до безобразия абсурдной. И тогда, не зная, что делать, мать обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Астраханской области. Александра Курмаева пообещала разобраться.

- Нет такого закона, согласно которому женщина обязана рожать в роддоме. Однако факт рождения ребенка должен быть официально зафиксирован медицинскими работниками. Например, не было бы вопросов, если бы женщина на место родов вызвала "скорую". Или же если бы она с малышом приехала не в больницу (пусть и детскую), а в родильный дом. Ну или если бы хотя бы нашлись совершеннолетние свидетели самих родов. В данном случае все эти пункты оказались нарушены, - констатировала детский омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка взяла на контроль ситуацию. В рамках проверки законности действий врачей, которую по заявлению несчастной матери организовал региональный следственный комитет, была назначена бесплатная экспертиза. Но, как все бесплатное, процедура затянулась...

Фото: depositphotos.com
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Удивительно, ребенка женщине не отдали даже тогда, когда экспертиза подтвердила их 100-процентное родство. Потребовался суд.

- После получения этой экспертизы, проведенной следственными органами в ходе процессуальной проверки, было принято судебное решение. Но вступало в силу оно спустя месяц со дня вынесения, что не могло не отразиться на психологическом состоянии матери ребенка. Поэтому потребовалось продолжить работу по сопровождению и оказанию содействия этой семье, - сообщили "РГ" в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Астраханской области.

Сейчас свидетельство о рождении дочери у Алины на руках. Теперь она пытается забыть как страшный сон все мытарства, через которые им пришлось пройти для воссоединения.

Из-за того, что их разлучили, ребенок находится на искусственном вскармливании. Не исключено, что женщина будет теперь требовать возмещения морального вреда.

Комментарии

Андрей Хегай, старший помощник руководителя СК РФ по Астраханской области

- По заявлению женщины была организована и проведена следственная проверка в отношении законности действий врачей. Было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела: медики изъяли ребенка на законных основаниях и отдали в семью только по решению суда.

Алексей Пешков, медицинский юрист

- Для компенсации морального вреда необходимо наличие трех составляющих: вина медицинских работников, доказанное противоправное действие, а также связь между действиями врача и наступившими последствиями. В данном случае мать проявила неосмотрительность и не позаботилась о том, чтобы встать на учет по беременности, обратиться своевременно в медучреждение. А ведь такое безответственное поведение могло печально закончиться и для младенца, и для нее самой.

Мнение

Инна Галицына, консультант по грудному вскармливанию, психолог

- Для грудного ребенка очень важен тесный контакт с матерью с первых часов жизни. С материнским молоком в человеке закладывается иммунитет на долгие годы. Говорят, что дети, находящиеся на естественном вскармливании, вырастают не только более крепкими, но и более уверенными в себе.

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