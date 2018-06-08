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08.06.2018 10:10
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Мечта и "Надежда"

Волжанка Татьяна Чурзина создает мультфильм о первой русской кругосветке
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России №7586 (123)
Татьяна с трудом разговаривает, а передвигается только с помощью инвалидной коляски. Но телесная немощь не мешает полету мысли.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

- Нарисовать собственный мультфильм - моя давняя мечта, и она исполнилась благодаря президентскому гранту, который я выиграла. Так хочется поскорее увидеть, что в итоге получится, - признается девушка.

Фото: Пресс-служба аэропорт Платов
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Чурзина привлекла к своему проекту команду молодых художников. Они работают удаленно, но ежедневно находятся на связи со своим режиссером. Сама Татьяна рисует с помощью специального джойстика: проставляет точки, которые соединяются линиями.

Главная поддержка начинающего мультипликатора - мама Ольга Ивановна.

- Здоровье у Тани с детства слабое, но ее всегда спасало творчество. Первые стихи дочь сочинила еще совсем маленькой - какую-то чепуху про старушку лягушку. Но учительнице литературы очень понравилось, и она стала дополнительно заниматься с Таней. Дочка сочиняла стихи даже среди ночи и просила, чтобы мы их записали, - рассказывает Ольга Ивановна.

Любимая книга Татьяны в детстве - энциклопедия "Моря и океаны". И вот теперь полюбившиеся персонажи начинают оживать в мультипликационной исторической мелодраме. В центре сюжета - русский мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн и его парусник с таким важным для Татьяны названием "Надежда".

- Постараемся, чтобы мультфильм не оказался на полке. Поможем с прокатом и будем рекомендовать его к показу на фестивалях. Воплощение проекта - это же пример осуществления мечты, - считает председатель комитета культуры Волгоградской области Владимир Попков.

Справка "РГ"

Первую отечественную кругосветку в 1803 - 1806 годах совершили Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский на шлюпках "Надежда" и "Нева". Экспедиция побывала у берегов Южной и Северной Америки, в Азии, с юга обогнула Африку и вернулась в Кронштадт.

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