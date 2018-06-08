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08.06.2018 09:36
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Сергей Корепанов: Аквапарк Тюмени станет одним из брендов региона

Текст: Анатолий Пристанский
В Тюмени на берегу реки Туры торжественно открыт один из крупнейших в Евразии аквапарков с призывным и теплым названием "ЛетоЛето". Яркое для города и региона событие свершилось с участием первых лиц - исполняющим обязанности губернатора Александром Моором и спикером облдумы Сергеем Корепановым.
Фото: Пресс-служба думы Тюменской области Фото: Пресс-служба думы Тюменской области
Фото: Пресс-служба думы Тюменской области

Тюмень неоднократно признавали лидером по обеспечению качества жизни населения, напомнил глава депутатского корпуса. Ну а "ЛетоЛето" сделает столицу области еще более комфортной. И, что немаловажно, - привлечет множество новых гостей. Например, из северных городов и поселков.

- Вне сомнения, аквапарк станет туристическим брендом, визитной карточкой Тюмени, - сказал Сергей Корепанов.

Фото: Аркадий Лукьяненко/Пресс-служба Тюменской облдумы
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В этом уверен и Александр Моор, подчеркнувший: аквапарк, который отныне будет одним из самых любимых мест семейного досуга, появился, в том числе, благодаря всемерной поддержке инвесторов правительством области.

В данном случае строительство вела компания "Сибинтел-холдинг", обеспечив заказами свыше чем 150 подрядных предприятий, преимущественно местных. Для реализации неординарного замысла холдинг привлек европейских архитекторов. В первую очередь развлекательного комплекса с вместительной гостиницей вложено 3,5 миллиарда рублей. Занято в нем около 400 сотрудников.

Посетителей, к услугам которых сотня аттракционов, впечатляет большой комплект горок - экстремальных и "тихих". Их общая протяженность - около полутора километров. Высота самой крутой - 21 метр. Здесь можно понежиться на искусственном пляже у бассейна с имитацией морской волны, опробовать множество различных саун. Сегодня аквапарк способен вместить одновременно до 2,5 тысячи человек.

Вторая очередь предусматривает открытие круглогодичного бассейна с термальной водой под открытым небом и SPA-комплекса площадью 1500 квадратных метров.

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