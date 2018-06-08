На подъездах к Екатеринбургу ограничили движение автобусов

На подъездах к Екатеринбургу появились трассы, по которым запрещено движение автобусов. Соответствующих дорожных знаков установлено восемь штук.

Как сообщил официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, знак появился на кольцевой автодороге в месте транспортной развязки с автодорогой Екатеринбург - аэропорт Кольцово. Там же на ЕКАД знак стоит на 13 километре (развязка с дорогой на ТЭЦ), на 20 километре (развязка с Березовским трактом), на 41 километре (съезд в направлении "Ганиной Ямы"), на 63 километре (съезд в сторону Чусовского тракта), на 66 километре (поселок Медный) и на 75 километре ЕКАД (поворот на развязку с улицей Лучистая). Кроме того, движение автобусов ограничено на 15 километре трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов (съезд к поселку Шувакиш).

"В этих местах круглосуточно дежурят наряды ГИБДД. Они помогают водителям, подсказывают, как быстро и по какой дороге можно добраться до точки назначения", - подчеркнул полковник Горелых.

Напомним, ранее правительство утвердило изменение в ПДД - был введет новый знак "движение автобусов запрещено". Он будет действовать с 1 июня по 17 июля. Знак представляет собой круг, в центре которого изображен автобус.