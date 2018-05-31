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Рубрика: ПДД

Новый дорожный знак вводят в России с 1 июня

Правительство России утвердило изменение к Правилам дорожного движения, которым вводится новый знак "Движение автобусов запрещено".
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Он будет действовать с 1 июня по 17 июля, следует из текста постановления, которое опубликовано на сайте кабмина в среду, 31 мая.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Знак "Шипы" сделают необязательным

Знак представляет собой круг в формате запрещающих дорожных знаков, в центре которого изображен автобус. Действовать знак будет от места установки до ближайшего перекрестка либо до конца населенного пункта. При этом ограничение не касается автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по установленным маршрутам.

Новый знак введен в преддверие чемпионата мира по футболу в целях соблюдения усиленных мер безопасности и будет устанавливаться в городах, где пройдут матчи турнира - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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#ПДД