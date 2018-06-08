В екатеринбургском зоопарке родилось рекордное количество львят

В екатеринбургском зоопарке пополнение - у пары африканских львов Эрни и Эммы родилось сразу пять детенышей. "Это первое такое крупное потомство в зоопарке за последнее время", - говорят в пресс-службе учреждения.

Малыши появились на свет 12 мая. До недавнего времени мама прятала их в укрытии. И сейчас, хотя котята уже вышли к людям, они все же стараются держаться поближе к львице и чуть что, сразу скрываются в домике.

"Эмма чувствует себя хорошо, в ее рацион добавили витамины и кипяченое молоко, чтобы детенышам хватало материнского молока - львята перейдут на взрослую пищу примерно через полгода", - рассказали в зоопарке.