В Челябинске мужчина обстрелял школьников

В центре Челябинска мужчина открыл огонь по школьникам из пневматического ружья. В результате ЧП пострадали два 12-летних подростка, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- Сегодня днем мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел несколько выстрелов из пневматического ружья в двух 12-летних школьников, находившихся около одного из учебных заведений Центрального района Челябинска, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, дети бегали по крыше гаража, принадлежащего подозреваемому. Врачи констатировали у пострадавших касательные раны, не повлекшие госпитализации. Им оказана необходимая медицинская помощь.

По данным очевидцев инцидент произошел сегодня около гимназии № 63. Двое мальчишек из летнего лагеря пострадали от выстрелов, который произвел мужчина из здания напротив.

Стрелка по горячим следам задержала полиция. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Теперь мужчине грозит наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела взял под личный контроль глава следственного ведомства региона Денис Чернятьев.