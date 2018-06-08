В Нижнем Тагиле при пожаре погибла семья из пяти человек

В ночь на восьмое июня в Нижнем Тагиле в результате пожара погибли пять человек - супруги и их дети.

Тела обнаружили пожарные, когда тушили частный дом в садоводческом товариществе на территории Тагилстроевского района.

"Погибшие - муж с женой, а также трое девочек - двух, четырех и десяти лет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - сообщил официальный представитель Следственного комитета Свердловской области Максим Чалков.

На месте трагедии работает усиленная следственная группа, в том числе - сотрудники полиции и спасатели. Проводятся экспертизы - судебно-медицинская и пожарно-техническая.