Росавиация разрешила открыть новую часть терминала Домодедово

Росавиация дала добро на открытие нового сегмента пассажирского терминала Домодедово, сообщили в воздушной гавани. В ближайшее время новая галерея примет пассажиров международных рейсов, прилетающих в том числе на Чемпионат мира по футболу.

Домодедово рассчитывает стать одним из крупнейших терминалов в Европе, построенных по концепции UNDER ONE ROOF (под одной крышей). Это позволит использовать наиболее полно трансферный потенциал аэропорта. Общая площадь единого пассажирского терминала увеличится до 500 тысяч квадратных метров. По такому же приципу работает амстердамский аэропорт Схипхол.

На полную мощность новая часть Домодедово заработает после введения в строй еще одной взлетно-посадочной полосы и перронов. Эти проекты финансируются за счет средств федерального бюджета.