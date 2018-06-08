Рособрнадзор: 95% девятиклассников сдали собеседование по русскому

В Рособрнадзоре рассказали о результатах апробации итогового собеседования по русскому языку в 9 классах. Участие в нем принимали 936 тысяч девятиклассников (всего их на данный момент примерно 1млн 300 тысяч). По его информации, 95% учащихся получили зачет.

Напомним, в задание входило чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

По данным Рособрнадзора, лучше всего ученики справились с заданиями по чтению текста вслух (94% выполнения задания), около 75% могут произнести монолог по заданной теме, 90% довольно грамотно могут участвовать в диалоге. А вот пересказ девятиклассникам дается с большим трудом. Это задание выполнили лишь 65% учащихся.

Планируется, что прохождение итогового собеседования с 2018/2019 учебного года станет для девятиклассников допуском к государственной итоговой аттестации (ГИА-9).