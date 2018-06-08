Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости корью на Украине

Российским гражданам, планирующим поездку на Украину, рекомендовано сделать прививку от кори.

Причина заключается в росте количества заболеваемости корью, который начался еще летом прошлого года и сейчас проявляется наиболее интенсивно. Как сообщил Роспотребнадзор со ссылкой на минздрав Украины, с начала 2018 года в стране корью заболело более 18 тысяч человек, из которых около 11,8 тысяч - дети. "От болезни умерло девять жителей, из них шестеро детей", - говорится в сообщении.

Аналогичная неблагополучная эпидемиологическая ситуация складывается и в отношении других инфекций, прививки против которых должны проводиться в рамках национального календаря профилактических прививок (дифтерии, коклюша, полиомиелита и других).

