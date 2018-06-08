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08.06.2018 17:51
Рубрика: Власть

Россия и Китай договорились о международном автомобильном сообщении

Текст: Александр Проценко

Документ стал одним из первых, подписанных по итогам нынешних переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

Соглашение, подписанное заместителем министра транспорта РФ Николаем Асаулом и министром транспорта КНР Ли Сяопэном от имени правительств двух стран, кардинально изменит рынок грузоперевозок между Россией и Китаем. Новый порядок позволит отказаться от маршрутного принципа, по которому грузоперевозки разрешены только между заранее согласованными точками и только в приграничной зоне.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Подписанное соглашение разрешает доставку грузов "от двери до двери" из любого города Китая в любой город России и наоборот. Ожидается, что это даст кратный рост грузооборота и радикально сократит сроки доставки товаров.

Еще раньше в Росавтотрансе пояснили, что подготавливаемый документ оставляет защищенным внутренние рынки грузоперевозок обеих стран для национальных перевозчиков за счет запрета каботажных перевозок.

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