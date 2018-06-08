На границу приходили ориентировки на тех, кому въезд в российские пределы был запрещен. Фото: Центральный государственный актив и архив Леонида Сумарокова.

Пограничные службы во многих странах СНГ, в том числе в Киргизии, отмечают вековой юбилей со дня образования. Отсчет принято вести с момента выхода в 1918 году декрета Совнаркома "О создании пограничной службы". Однако киргизские рубежи охранялись и до этого. "РГ" расскажет о малоизвестных фактах пограничной службы на Тянь-Шане в дореволюционное время и тонкостях организации охраны рубежей страны после октября 1917 года.

Имперский период

Еще в октябре 1857 года известный путешественник Петр Петрович Семенов-Тянь-Шаньский в письме на высочайшее имя (письменные предложения императору. - Прим. ред.) высказался за принятие срочных мер по укреплению рубежей в Прииссыкулье. "По моему мнению, совершенно необходимо дать этому краю прочные и неуязвимые границы. Для этого нужно немедленно принять в подданство местное население, которое из-за событий в приграничных провинциях Китая, оказалось между молотом и наковальней", - говорилось в послании.

Около трех лет шли непростые переговоры с властями Китая. Наконец в 1860 году стороны подписали в Пекине первый документ о границе, разделяющей владения Поднебесной и Российской империи. Затем - в 1861-м - еще один договор скрепили печатями в Санкт-Петербурге, а уже в 1864-м на юго-восточной стороне озера Иссык-Куль появился Аксуйский погранотряд. Еще через четыре года было заложено так называемое Нарынское укрепление. Для охраны границы с Китаем создали Семиреченское казачье войско.

- Пограничная охрана на семиреченском, ферганском и бухарском участках границы во второй половине XIX века создавалась параллельно с процессом размежевания между Российской империей и сопредельными государствами - Цинским Китаем и Афганистаном, - пояснил кандидат исторических наук Леонид Сумароков. - Отстаивая в этих странах свои колониальные интересы, Британия применяла тогда во внешнеполитическом курсе по отношению к России тактику "закрытой границы" в комплексе с так называемым "наступательным курсом", активно вмешиваясь в дела Афганистана и Китая.

Начиная с 1889 года в приграничном Пржевальском уезде функционировало управление таможенного участка. В штат этого подразделения входил управляющий, который по долгу службы должен был решать со своим китайским коллегой вопросы выдачи опасных преступников, пресечения контрабанды и переброски наркотиков. В его команду входили помощник, надзиратели, стражники, объездчики, джигиты. Все они были вольнонаемными. На должность джигита принимались представители местного населения. Все они давали клятвенное обещание служить честно.

"1 апреля 1899 года джигит Джанузак Табулдинов, сопровождавший до Нарына караван заграничных товаров, во время ночлега увидел двух путников, - рассказывается в одном из донесений пограничников. - Незнакомцы попытались скрыться, что еще больше насторожило Табулдинова. Догнав, он потребовал показать содержимое куржумов (специальная поклажа, притороченная к ишакам. - Прим. ред.). В ходе досмотра были обнаружены мешки с "нашой" (анашой. - Прим. ред.). За задержание контрабандистов джигит Табулдинов получил награду - 3 рубля 50 копеек. Наркоторговцы были задержаны и отправлены к старосте села. Позже с них в качестве штрафа было взыскано 16 рублей, и они были взяты на полицейский учет".

Стражники во время службы должны были находиться в форме и при оружии. Им предписывалось неукоснительно соблюдать законность и не позволять себе грубости. Жили пограничные стражи в обычных юртах, которые брали в наем у местных жителей. Огнестрельное оружие разрешалось применять только в крайнем случае. Для более быстрой поимки нарушителей создавались так называемые "летучие отряды".

На границу поступали циркуляры из полицейского управления, в которых содержались ориентировки на тех, кому въезд в российские пределы был запрещен, а также об отличительных знаках при выявлении фальшивых денег.

Мы новый пост построим

Коренным образом служба стала меняться после Октябрьской революции и выхода ленинского декрета "О создании пограничной службы". Сами стражи рубежей новые порядки принимали неохотно. Были случаи, когда старые служащие отказывались подчиняться новому начальству застав. Неразберихой активно пользовались контрабандисты, которые переправляли на Тянь-Шань наркотики для дальнейшей переброски в Россию. К этой беде прибавилась еще одна - появились банды басмачей, которые за связь с советами вырезали в селах целые семьи, не щадя никого.

Вот выдержка из донесений тех лет: в апреле 1927 года семь бойцов заставы Ишикарт поста Кашак-Суу Алай-Гульчинской пограничной комендатуры Андрей Сидоров, Яков Бердников, Владимир Ахапкин, Иван Ватник, Валерий Свищевский, Николай Жуков, Иосиф Шаган десять дней ценой невероятных усилий удерживали рубеж, не пропуская басмачей через границу. Всемером они противостояли банде численностью свыше 200 сабель. А перед Второй мировой войной активизировались диверсанты, пытающиеся просочиться в СССР из Афганистана по памирским тропам.

"Каждый, кто бывал на Тянь-Шане, знает, какая здесь погода неустойчивая, - описывала одна из советских газет трудовые будни пограничников. - Бывает так: с утра день солнечный, а к обеду поднимется ветер. Вот примерно в такой февральский день 1939 года пограничный наряд возвращался на заставу, как вдруг старший дозора Маткин и боец Шарин обнаружили еле заметные следы. Маткин увидел человека в белой одежде, который поднимался по леднику на перевал. Сперва пограничнику показалось, что глыбу снега пошевелило ветром. Всматриваясь внимательнее, он установил, что белое пятно упорно движется вверх по леднику. Дозорные решили подняться, чтобы задержать неизвестного. Они были уверены, что в такую погоду ледник не перейти и человек вернется. Другой дороги не было - по другую сторону путь неизвестному преграждала большая, глубокая пропасть. Пограничники ждали возвращения непрошеного гостя шесть часов. Вдруг Маткин вспомнил, что есть путь у Черной речки по так называемой архаровой тропе. И не ошибся. Нарушителя задержали и стали сопровождать на заставу. Когда пограничники достигли тропы, которая вела кратчайшим путем к заставе, Маткин неожиданно повернул коня в противоположную сторону, к скалам. Неизвестный заволновался. Пограничники сразу поняли, что гость не один и его спутники где-то рядом. Спустя два часа удалось задержать еще троих диверсантов".

Свои зеленые фуражки

Собственные пограничные войска в республике были созданы 28 мая 1999 года. Именно тогда вышел указ президента КР "О пограничной службе". Как пояснялось в документе - "для укрепления суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности страны". До этого внешние рубежи республики охраняли российские пограничники.

Российская Федерация активно помогала Киргизии в организации охраны госграницы. Оперативная группа погранвойск ФСБ РФ находится на территории республики и сейчас, оказывая консультативную помощь. В 2017 году это подразделение отметило свое 25-летие.

Серьезные коррективы в охрану границы Киргизии с соседними странами внесли баткенские события. Напомним, 30 июля 1999 года с сопредельной территории Республики Таджикистан в КР проникла вооруженная группа людей численностью 250 человек. Боевики относились к запрещенной экстремистской организации "Исламское движение Узбекистана". Бандиты захватили заложников в нескольких приграничных селах. Войсковая операция по зачистке территории от боевиков длилась больше 10 дней.

Из донесения управляющего Нарынской заставы



"По полученным в заставе частным сведениям, кашгарский сарт Юсуп Акун Ахмет Ахунов, имея при себе визированный консулом китайский паспорт, выехал из города Пржевальска 13 октября 1913 года на Кашгар с намерением водворить из китайских владений в наши пределы сто пудов "наши".

Кашгарей Ахмет Ахунов имеет с собой порох и патроны. В китайских владениях его ждут его люди с "нашой", которую будут завозить к нам по прибытии к ним Ахмета Ахунова. Сообщая об изложенном, поручаю старшим поста усилить разъезды секретами на перевалах Суек, Торугарт, Теректы и по дороге из Атбаши к Таш-Рабату. Принять все меры для задержания Ахмета Ахунова".