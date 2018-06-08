В пятницу в финском городе Вантаа начальник российского Генштаба Валерий Герасимов провел переговоры с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом.

Разговор генералов продолжался более шести часов и шел в закрытом для СМИ формате. Детали его не сообщаются. Однако заранее было известно, что основной темой для обсуждения Герасимова с Данфордом будет ситуация в Сирии. Начальникам штабов, в частности, предстояло определить механизм деконфликтации, призванный не допустить возникновения инцидентов при проведении военных операций нашими военнослужащими и силами коалиции.

Кроме того, генералы планировали говорить о двусторонних военных контактах России и США и обменяться мнениями по некоторым аспектам европейской безопасности. Все эти темы, по-видимому, и обсуждались в ходе встречи Герасимова с Данфордом. Причем в Вашингтоне не скрывали, что считают начальника нашего Генштаба ключевым контактным лицом "для передачи сообщений от американских военных в высшие эшелоны российской власти".

Не секрет, что успешное наступление правительственных войск Сирии при поддержке ВКС России на международные террористические группировки за океаном воспринимают, мягко говоря, без особого восторга. Масла в огонь подливает то обстоятельство, что боевики нередко действуют против армии Асада с территории, контролируемой военными США. Исключить в такой обстановке случайные столкновения воюющих с террористами сторон нельзя. Что делать для того, чтобы прекратить боевые действия и избежать инцидентов между российскими и американскими вооруженными силами? По мнению руководителя Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексея Арбатова, возможно, имеет смысл расширить в Сирии зоны безопасности или начать какое-то реальное военное сотрудничество через координацию военных действий, чтобы добить запрещенные в РФ "Исламское государство" и "ан-Нусру".

Только в этом году генералы Валерий Герасимов и Джозеф Данфорд трижды общались по телефону

"Очень важно возобновить переговоры по предотвращению инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, прежде всего применительно к акваториям Балтийского и Черного морей", - заявил Арбатов "Интерфаксу". Он также напомнил, что в прошлом были такие соглашения, о которых сейчас забыли. Эксперт полагает, что их надо обновить и строго соблюдать, "потому что пора нам, наконец, отходить от грани вооруженного конфликта".

При этом глава МИД Финляндии Тимо Сойни уверен: если встреча Герасимова и Данфорда может помочь, например, разрешить ситуацию на Украине или смягчить напряженность в любом месте, "она будет полезна".

Напомним, что в феврале прошлого года генералы имели возможность лично пообщаться в Баку. А месяц спустя они участвовали в трехсторонних переговорах начальников генштабов в турецкой Анталье. Кроме того, Герасимов и Данфорд постоянно держат связь по телефону. Только в нынешнем году они трижды воспользовались подобной формой общения. По мнению замминистра обороны РФ Алексея Фомина, в том числе благодаря этим контактам, точнее говоря взаимодействию России, США и Иордании в июле 2017-го в Сирии удалось создать первую зону деэскалации.

Между тем

В Минобороны РФ опровергли сообщения лондонской "Обсерватории по правам человека в Сирии" и "Белых касок" о якобы нанесении российским самолетом вечером 7 июня удара в районе населенного пункта Зардана (провинция Идлиб).

По имеющейся у наших военных информации, в этом районе шли ожесточенные бои между крупным отрядом запрещенной в России террористической организацией "Джебхат ан-Нусра" и непримиримой оппозиционной группировкой "Джейш аль-Ахрар" с применением тяжелого артиллерийского вооружения.