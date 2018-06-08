Сбербанк снизит ставки по ипотеке

С 9 июня Сбербанк снижает ставки по ипотеке до 9,1-9,4 процента. Об этом заявил глава банка Герман Греф, выступая на ежегодном собрании акционеров.

"Хотел бы воспользоваться сегодняшним собранием для того, чтобы анонсировать приятную меру, - цитирует РИА Новости выступление главы банка. - С завтрашнего дня Сбербанк снижает ставки по ипотеке и запускает промо-акцию: для клиентов, которые у нас получают заработную плату на счета в Сбербанке, ставка по ипотечным кредитам будет сокращена до 9,1 процентных пункта, базовая ставка, для всех остальных клиентов - до уровня 9,4 процентных пункта".