Сборная Аргентины привезла на базу в Бронницы 3 тонны продуктов

Ассоциация футбола Аргентины и национальная сборная этой страны вовсю готовятся к стартующему на следующей неделе чемпионату мира в России. Стало известно, что аргентинцы завезли на подмосковную базу в Бронницах, где они будут базироваться на время турнира, около трех тонн еды.

Посол страны в России Рикардо Лагорио объяснил это желание тем, что представители национальной команды, в том числе и игроки, хотят питаться привычными для них блюдами. В Бронницы уже приехали шеф-повара, которые будут готовить еду для футболистов.

"Сборная привезла с собой все традиционные для нас продукты питания. Я имею ввиду говядину, свинину, вареную сгущенку, мате и многое другое", - отметил Лагорио.

Напомним, что свой первый матч на ЧМ-2018 Аргентина проведет в следующую субботу. На стадионе московского "Спартака" Лионель Месси и компания встретятся с исландцами.