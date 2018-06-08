Сборные России начнут выступление на Кубке мира по баскетболу 3х3

В пятницу на Филиппинах стартует Кубок мира по баскетболу 3х3, турнир продлится до 12 июня. В нем примут участие две команды России.

Накануне стали известны составы наших команд. Женская сборная посеяна на соревнованиях под пятым номером, и в нее войдут чемпионки мира и Европы прошлого года: Анна Лешковцева, Анастасия Логунова, Александра Столяр и Людмила Сапова. Мужская команда получила третий номер посева, в ее составе выступят Илья Александров, Максим Дыбовский, Дмитрий Коршаков и Виктор Павленко.

И мужской, и женский турниры пройдут по следующей системе: групповой этап разбит на четыре группы по пять команд в каждой, по две лучшие сборные из каждой группы выйдут в следующий раунд. Все матчи плей-офф состоятся во вторник 12 июня.

Обе наши сборные попали в группы С - соответственно, свои матчи группового этапа они проведут 9 и 11 июня.

Расписание женской сборной

9 июня

Россия - Уганда. 06:30 (здесь и далее - московское время)

Россия - Андорра. 08:20

11 июня

Россия - Иран. 06:30

Россия - США. 08:20

Расписание мужской сборной

9 июня

Россия - Бразилия. 12:00

Россия - Канада. 13:10

11 июня

Россия - Монголия. 10:30

Россия - Филиппины. 14:00