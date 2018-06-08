Синоптики сообщили о погоде в День России и новом похолодании

Во второй декаде июня возможно новое понижение температуры воздуха, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Но оно будет уже не таким сильным, как в начале этой недели, и без ночных заморозков.

Нынешний же холод на европейской территории сохранится до воскресенья. С северо-запада сместится очередной холодный атлантический циклон. Он принесет дожди с грозами.

Девятого июня продолжатся небольшие дожди. А 10 июня придет очередной антициклон. Погода ожидается без осадков, но ночью местами заморозки до минус одного градуса. Данный прогноз для Ленинградской и Новгородской областей. А в Ярославской области холодно будет 9 и 10 июня. "И только 11 и 12 июня можно рассчитывать на умеренное тепло, хотя ночи будут довольно холодными, - уточняет Паршина. - Тепло несет циклон из Беларуси. Однако про зонтики забывать не стоит. Ожидаются кратковременные дожди с грозами".

На юге России по-прежнему дождливо. Например, 8 и 9 июня сильные осадки в Ингушетии и Чечне. А 9 и 10 июня - в предгорных и горных районах Северного Кавказа и в Краснодарском крае. В Ставропольском крае сильный ветер. На юге воздух прогреется до 24-29 градусов.

На Черноморском побережье солнечно, а температура морской воды в районе Туапсе и Сочи 22 градуса, на южном берегу Крыма 20 градусов. В районе Геленджика, Феодосии и Евпатории вода прогрелась также до 20 градусов. В районе Ялты - до 19 градусов, в районе Анапы - тоже до 19 градусов.

На Урале пока тепла не ожидается. Туда сместится малоподвижный арктический циклон, который испортил погоду в центре. Дневные температуры в предпраздничные и праздничные дни будут колебаться от 15 до 20 градусов тепла. В Челябинской области по ночам до -2 градусов.

Колебания температуры возможны на востоке Западной Сибири. Понижение температуры продолжится на юге Тюменской области - до 14-19 градусов. Там прогнозируются дождь и гроза. В Омской области дождь, гроза, возможен град и сильный ветер. Сегодня там еще жарко, но скоро похолодает.

В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также на Алтае сохранится жаркая погода - днем до 33 градусов. Кратковременный дождь возможен в Алтайском крае и Кемеровской области. В центральных и южных районах Красноярского края тепло. Там 22-27, ночью возможны кратковременные дожди.

Осадки и на юге Дальнего Востока. Десятого июня сильный дождь в Амурской области. В Приморском крае 8 июня воздух прогреется до 15-20 градусов, 9 июня - до 18-23, а десятого - до 20-25 градусов. Но 11 и 12 июня снова температура понизится до +20.

В Москве сегодня ожидается дождь с грозой и ветер, порывы которого будут достигать 19 метров в секунду. Днем до 15-17 тепла. Девятого июня облачная погода, местами небольшой дождь, ночью плюс 5-7 градусов, днем 14-16 тепла. Десятого июня без осадков, ночью 4-6 тепла, днем тоже не выше +16. Ветер северо-западный и северный.

А вот 11 июня после довольно прохладной ночи, когда на востоке области - в Черустях - ожидаются заморозки, днем воздух прогреется до 19 градусов. Существенное потепление придет как раз на День России. Ночью будет 4-9 градусов, а днем 19-24 градуса. Ожидается кратковременный дождь, но он уже будет по-летнему теплым.