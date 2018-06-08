Всего 14 дней отводится онкологической службе на уточнение диагноза, и если рак подтвердится, специализированное лечение должно начаться не позже, чем через те же две недели. Это лишь один тезис из будущей Национальной онкологической программы.

Вероника Скворцова: На диагностику, включая все тесты и исследования, мы отводим не более 14 дней. Фото: Олеся Курпяева

После "горячей линии" с Владимиром Путиным, где много говорилось о запущенном состоянии онкологической помощи, министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, как в России будут развивать это направление медицины.

Если задуманное удастся сделать (а Скворцовой в свое время удалось выстроить надежную систему сосудистой помощи), - онкологические больные получат дополнительный шанс на выздоровление. "Разработкой Национальной онкопрограммы занимается координационный совет, куда вошло более 60 лучших специалистов - онкологов, радиологов, ученых, работающих над новыми препаратами и методиками. Первый вариант программы завершен, сейчас мы его обсуждаем",- сказала министр.

Базовое направление - это комплекс мер по популяционной профилактике онкозаболеваний, формированию у людей стремления к здоровому образу жизни. "Без этого мы не сможем удержать раннюю манифестацию онкозаболеваний, - отметила Скворцова. - Население стареет, и риск возникновения рака с возрастом становится больше. Только правильным образом жизни можно снизить этот риск и отодвинуть пик заболеваемости".

Второй момент - раннее выявление рака. С 2013 года в стране возобновили всеобщую диспансеризацию, и уже несколько раз переписывали алгоритм ее проведения, сделав упор на онконастороженность. Так, с 2018 года для некоторых возрастных групп (50-70 лет) была изменена частота некоторых видов обследований на онкологию. У женщин чаще всего развивается рак груди и репродуктивных органов; у мужчин - рак простаты (после рака легкого). Эти разновидности не так трудно выявить. Многое зависит от нас: на ранних стадиях рак излечим, но никак себя не проявляет, а потому необходимо, чтобы люди сами стремились обследоваться.

Чем раньше поставлен диагноз и начато лечение - тем выше шанс на полное выздоровление

Не менее важно при подозрении на онкологию быстро установить точный диагноз, и так же быстро начать лечение. "Предел для подтверждения диагноза - 14 дней, - сказала Вероника Скворцова. - В этот срок должны уложиться все необходимые тесты и исследования: гистология, эндоскопия, КТ, генетическое тестирование. Чтобы современная диагностика стала доступной всем независимо от места проживания, в минздраве наметили создание амбулаторной онкослужбы - такие отделения откроют при многопрофильных больницах. Кроме того, появится сеть сертифицированных лабораторий "второго мнения".

Что касается начала лечения, и тут установлены жесткие сроки: тоже 14 дней с момента постановки диагноза. Причем лечение должно быть качественным, отвечать современным мировым стандартам, отметила министр.

"Нами подготовлено более 80 клинических рекомендаций и более 860 протоколов ведения больных с различной локализацией и видами онкологии, - пояснила Скворцова. - Также поставлена задача уйти от многоэтапности в маршрутизации больного, когда его последовательно "передают" из местной больницы на региональный, а иногда и на федеральный уровень, и теряют на этом время. Крайне важно, чтобы сразу после диагностики больного направляли на тот уровень, где ему окажут наиболее эффективную помощь".

Затронула Скворцова и развитие новых способов лечения, в частности, ядерной медицины. Сейчас у нас действует два таких центра: в Обнинске и Санкт-Петербурге.Скоро будет введен еще один, с уникальным оборудованием, в Димитровграде.

Что касается подготовки кадров, за последние три года удалось смягчить дефицит онкологов - было подготовлено более двух тысяч врачей. Стандарты подготовки специалистов поменяли: хирурги-онкологи должны будут владеть и нехирургическими методами лечения. А врачи других специальностей - гинекологи, неврологи и т.д. - пройдут курс онкологии.