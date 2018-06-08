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08.06.2018 07:34
Рубрика: В мире

СМИ: Минюст США тайно перехватил данные переговоров известных журналистов

Текст: Максим Макарычев

Министерство юстиции США, которому подчиняется ФБР, тайно перехватило данные о содержании почтовых сообщений и телефонных переговоров корреспондентов газеты New York Times в рамках расследования утечки из этого силового ведомства.

Фото: Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
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The Times сообщает, что это первый в новейшей истории известный пример подобной практики, который практиковался администрацией Барака Обамы. В феврале репортер Али Уоткинс, который занимается вопросами национальной безопасности, получил уведомление о том, что содержание его переговоров было получено министерством. О том, какие это были сообщения, не говорилось. "До сих пор непонятно, каким образом журналистские телефонные записи получаются министерством юстиции - через повестку суда большого жюри или другой судебный процесс", - сказал Марк Макдугалл, адвокат Уоткинса.

Ранее сообщалось о том, что ФБР арестовало влиятельного члена сенатской разведывательной комиссии по обвинению в ложных заявлениях в ФБР. Как информирует thedailybeast.com, в заявлении, опубликованном в конце четверга, Бюро заявило о том, что 58-летний Джеймс Вулф ввел в заблуждение следователей ФБР в декабре 2017 года, когда он был главой комитета по разведке. Кстати, эту должность он занимал в течение 29 лет. Вулф обвиняется в том, что он лгал федеральным агентам о своих взаимодействиях с тремя журналистами, в том числе через зашифрованные приложения для обмена сообщениями. Он, как ожидается, в пятницу появится в окружном суде США по округу штата Мэриленд. Обвинения против Вулфа появились в СМИ вскоре после того, как The New York Times сообщила, что министерство юстиции перехватило записи телефона и сообщений электронной почты своего репортера в рамках расследования факта утечки секретной информации.

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