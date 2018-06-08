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08.06.2018 15:30
Рубрика: В мире

СМИ: Трамп призвал вновь принять Россию в G8

Россия должна быть вновь принята в G8. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

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Об этом, как передает ТАСС, американский лидер сказал агентству Bloomberg. При этом Reuters передает, что Трамп высказался за присутствие России на саммите G7.

Ранее немецкий депутат призвала восстановить формат "группы восьми" с Россией. Как пояснила председатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт, это необходимо для создания противовеса США, которое все чаще действуют без оглядки на европейских партнеров.

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