СМИ: Трамп призвал вновь принять Россию в G8

Россия должна быть вновь принята в G8. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Об этом, как передает ТАСС, американский лидер сказал агентству Bloomberg. При этом Reuters передает, что Трамп высказался за присутствие России на саммите G7.

Ранее немецкий депутат призвала восстановить формат "группы восьми" с Россией. Как пояснила председатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт, это необходимо для создания противовеса США, которое все чаще действуют без оглядки на европейских партнеров.