СМИ: Трамп устал от "учительского" тона Мэй

Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на саммите "Большой семерки" в Канаде не состоится. Двусторонние переговоры отменены из-за неприязненного отношения американского лидера к коллеге.

Источник в окружении Трампа рассказал газете Telegraph, что глава Белого дома просто устал от "учительского" тона Мэй. "Без обид, но она практически как школьная учительница, - цитирует РИА Новости слова собеседника издания. - Не думаю, что кто-то с ней в хороших отношениях".

Саммит "Большой семерки" пройдет 8-9 июня в канадском городе Ла-Мальбе (провинция Квебек). Ранее стало известно, что Трамп с большой долей вероятности прервет свой визит в Канаду, а его место на итоговой конференции займет помощник.