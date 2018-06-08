СМИ: В КНДР элита пользуется американскими гаджетами

Международные санкции не мешают северокорейской элите пользоваться американскими технологиями.

Оборудование из КНДР широко представлено в КНДР. Небольшая прослойка населения активно использует гаджеты и программное обеспечение Apple и Microsoft. Об этом говорится в докладе фирмы Recorded Future, специализирующейся на кибербезопасности.

Иметь компьютеры и выходить в интернет могут не все. Эти блага доступны лишь узкому кругу людей - лидерам партии, вооруженных сил и разведки, а также их семьям, пишет РИА Новости.

Северокорейцы используют более старые модели, уже снятые с производства, например iPhone 4S. На компьютерах установлена операционная система Windows. Что интересно, американское оборудование используется и для кибератак против США.