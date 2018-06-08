Согласован общий вид российско-китайского самолета CR929

Согласованы общий вид и основные геометрические характеристики российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.

Как сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК и Китайская корпорация гражданского авиастроения (COMAC) согласовали общий вид перспективного авиалайнера CR929. Достигнуты соглашения по основным геометрическим характеристикам воздушного судна: размах и форма крыла, длина фюзеляжа, размеры носовой и хвостовой части фюзеляжа, размеры и форма оперения, расположение двигателей, шасси и дверей. Уточняется, что общий вид самолета, основанный на результатах этапа Gate-2, согласовала объединенная российско-китайская инженерная команда JET-team, которую возглавляют главный конструктор с российской стороны Максим Литвинов и главный конструктор с китайской стороны Чен Инчун.

"Согласование сторонами общего вида самолета CR929 - важнейший шаг для дальнейшего формирования единого технического облика самолетов семейства CR929. Это обеспечивает переход на этап полномасштабной совместной проработки конструкции и систем самолета, в том числе, в рамках работ с потенциальными поставщиками оборудования и компонентов", - заявил на церемонии подписания сторонами схемы общего вида самолета CR929 главный конструктор с российской стороны Максим Литвинов.

Чен Инчун, главный конструктор CR929 с китайской стороны, поздравил команду инженеров России и Китая и отметил значимость этапа согласования общего вида самолета CR929 для дальнейшей работы по программе.

Программа CR929 находится на этапе Gate-3. Кроме согласования общего вида самолета, он включает в себя проведение экспериментально-исследовательских работ в области аэродинамики, выбора конструкционных материалов, анализ технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков ключевых систем и оборудования. Завершение этих работ и прохождение этапа Gate-3 ожидается к середине 2019 года.