Совбез ООН ввел санкции против работорговцев в Ливии

Совет Безопасности ООН включил в санкционные списки шестерых лиц, подозреваемых в причастности к торговле людьми и перевозке мигрантов. Один из них занимает руководящую должность в службе береговой охраны Ливии.

"Мы посылаем сильный сигнал о том, что все международное сообщество хочет привлечь к ответственности торговцев людьми и контрабандистов. В нашем мире нет места подобным нарушениям прав и достоинства человека", - говорится в заявлении постпреда США при ООН Никки Хейли.

Как пишет ТАСС, в 2015 году из-за конфликтов на Ближнем Востоке и в ряде стран Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом попасть в Европу.

Основным перевалочным пунктом для нелегалов считается Ливия. На территории страны сейчас находятся почти 700 тысяч мигрантов. В прошлом году СМИ рассказали о действующих в Ливии "подпольных аукционах" по продаже людей в рабство.