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Рубрика: Власть

Важные вещи сказаны

Советника главы ДНР удовлетворил ответ президента
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск №7588 (125)
Писатель, музыкант, телеведущий и советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Захар Прилепин прокомментировал ответ Владимира Путина на его вопрос в ходе состоявшейся в четверг "Прямой линии". По его словам, "те вещи, которые мне важны, они прозвучали".
Захар Прилепин с 2016 года служит в армии ДНР в звании майора. Фото: РИА Новости Захар Прилепин с 2016 года служит в армии ДНР в звании майора. Фото: РИА Новости
Захар Прилепин с 2016 года служит в армии ДНР в звании майора. Фото: РИА Новости

"Задал вопрос Владимиру Путину. Если немного отшелушить все те вещи, которые неизбежно должны быть произнесены, в итоге остается следующее. 1. В случае наступления Украина имеет шанс лишиться государственности. 2. Народ Донбасса не запугать, он сделал свой выбор и действующую власть не признает. И признавать не собирается. 3. Россия сделает все, что должна сделать, и республикам поможет.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Киев, судя по всему, всерьез собирается наступать. Надеюсь, все всё услышали", - написал Прилепин в своем Facebook.

Позже он расширил свой комментарий, пояснив, что непризнание населением ДНР киевской власти "так или иначе подчеркивает легитимность выборов на Донбассе", а также выразил уверенность, что "Россия делает все для того, чтобы ситуация не пошла по киевскому сценарию".

Напомним, Захар Прилепин с 2016 года является заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом в армии ДНР, ему присвоено звание майора.

В ходе "Прямой линии" он рассказал Владимиру Путину о том, что в ДНР опасаются военных провокаций со стороны украинской армии во время проведения чемпионата мира по футболу в России.

Народ Донбасса не запугать, он сделал свой выбор и действующую на Украине власть не признает

Президент, в частности, выразил надежду, что прямого нападения на республики не произойдет, но заметил, что в случае, если Киев все-таки решится на провокацию, "последствия для украинской государственности будут серьезными".

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