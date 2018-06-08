Число государств, которые стремятся уйти от тирании доллара США в мировой торговле и финансах, растет. Многие страны, в том числе Китай, Россия, Индия, заключают соглашения, которые позволяют принимать валюты друг друга в рамках двусторонней торговли.

Шарль де Голль обещал и устроил США "финансовый Аустерлиц". Фото: AP

Пекин, считая доминирование доллара пережитком прошлого, не скрывает намерения свергнуть его с пьедестала, заменив юанем. Европа продвигает евро как резервный актив и платежное средство в мировых торгово-экономических обменах. Причем такая решимость укрепляется на фоне санкций, которыми Вашингтон, выйдя из соглашения с Ираном по ядерной программе, грозит всем, кто отважится иметь дело с Тегераном. Страны, которые по инерции хранили золотые запасы по ту сторону Атлантики, активно вывозят их обратно. Так, Германия на три года раньше вернула из международных хранилищ, и в первую очередь американских, сотни тонн драгоценного металла. Так же поступила Турция.

Первым на это пошел генерал Шарль де Голль. Как известно, доллар получил статус мировой денежной единицы на исходе Второй мировой войны на конференции ООН в Бреттон-Вудсе, где было решено, что он практически приравнивается к золоту при официальной цене 35 долларов за одну тройскую унцию. Этим воспользовались в Вашингтоне, запустив на полную мощность печатный станок. При этом постепенно были введены ограничения на обмен долларов на золото. Такая ситуация была явно не по душе де Голлю, который после десятилетнего перерыва был избран в 1958 году президентом Франции, а спустя семь лет переизбран с самыми широкими полномочиями. Он провел ряд реформ, выпустил новый франк, ставший твердой валютой, увеличил золотые запасы в 8,5 раза, сделал Францию ядерной державой. В феврале 1960 года объявил, что Франция в международных расчетах переходит на золото.

Говорят, отношение к доллару, который он называл "зеленым фантиком", сложилось у генерала под впечатлением одного анекдота. Суть в следующем. На аукцион выставляется картина кисти Рафаэля. Араб предлагает за нее нефть, русский - золото, а американец выкладывает пачку банкнот и приобретает шедевр за 10 тысяч долларов. В итоге картина достается ему всего за три доллара, ибо стоимость расхода бумаги на стодолларовую купюру - три цента. Отсюда решение де Голля устроить американцам "финансовый Аустерлиц". Он не сразу "ввязался в драку". Дождался второго президентского срока, а 4 февраля 1965 года заявил, что пришла пора перейти на золотой стандарт в международных обменах. При этом он пояснил свою позицию: "Золото не меняет своей природы /.../, оно не имеет национальности, оно издавна и всем миром принимается за неизменную ценность".

А затем де Голль потребовал от США "живое золото". Встретившись в том же году с президентом США Линдоном Джонсоном, он сообщил, что намерен обменять полтора миллиарда бумажных долларов на золото по официальному курсу. Вскоре в американский порт причалил сначала один, а затем второй французский военный корабль, груженный "зелеными фантиками". Джонсон был разъярен и пообещал президенту Франции серьезные проблемы. В ответ генерал объявил об эвакуации с территории Франции штаб-квартиры НАТО и 29 военных баз, что и было сделано. Тем не менее США были вынуждены принять от Франции свои "зеленые фантики" по курсу 35 долларов за унцию, в результате чего их золотой запас похудел на 1350 тонн.

Этот пример тогда стал заразительным для многих центробанков - канадского, японского, немецкого и ряда других. В конце концов пришедший на смену президенту Джонсону Ричард Никсон в 1971 году перед лицом неминуемого краха отказался от золотого обеспечения доллара. Однако не подкрепленный драгметаллом доллар за неимением альтернативы остался ключевой валютой в международных расчетах. Сейчас же, судя по всему, деголлевский "Аустерлиц" может получить продолжение.