Спецназ из Австралии издевался над людьми в Афганистане

Находящиеся в Афганистане элитные подразделения австралийского спецназа "совершали военные преступления". Такие данные содержатся в докладе, подготовленном министерством обороны страны.

В ходе операций солдаты прибегали "к несанкционированному и противозаконному насилию, пренебрегая жизнью людей и человеческим достоинством". Об этом написала газета The Sydney Morning Herald, журналистам которой удалось получить секретные данные.

ТАСС напоминает, что в Афганистан Австралия направила своих военнослужащих в 2001 году. Речь шла о контингенте примерно 1500 человек. Спустя 12 лет премьер-министр страны Тони Абботт объявил о возвращении домой всех регулярных частей. В республике остались только военные советники и подразделения спецназа.