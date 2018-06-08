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Стала известна причина смерти актера из "Любви и голубей" Игоря Ляха

Новость 08.06.2018, 19:32 | Текст: Олег Усков

Советский, российский актер и педагог Игорь Владимирович Лях скончался в возрасте 55 лет от остановки сердца.

Как передает РЕН ТВ, артист умер у себя дома - врачи помочь не смогли.

Игорь Лях родился в 1962 году в Загорске, Московская область. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Служил в Малом театре, Центральном академическом театре Российской армии и в Московском драматическом театре имени Ермоловой. Преподавал актерское мастерство в Щепкинском училище.

Дебютная роль актера - Лёньки в лирической комедии Меньшова "Любовь и голуби" - Стала для Ляха и самой прославленной.

Помимо "Голубей" Игорь Лях снялся в фильмах "Вина лейтенанта Некрасова", "Мой любимый клоун", "Жил-был Шишлов", "Недоросль", "Ха-би-ассы", "Тариф новогодний", третьей части "Ёлок".

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